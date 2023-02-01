Манчестер Юнайтед снова победил Ноттингем и вышел в финал Кубка лиги

Кубок английской футбольной лиги

1/2 финала, ответный матч (первый матч 3:0)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

Скорее всего, перед этим матчем "Ноттингем" сам понимал, что приехал просто потренироваться на "Олд Траффорд", ведь отыграться с 0:3 выглядело какой-то фантастикой. В то же время тен Хаг выпустил на поле всего два резервиста: Хитона и Гарначо. Не изменяет нидерландец своей стратегии играть постоянно с сильнейшими. Даже в матче, который практически ничего не решал.

Первый тайм "манкунианцы" провели очень прямолинейно. Они больше контролировали мяч, однако почти все атаки завершались неточными навесами. От хозяев в первом тайме можно припомнить несильный удар головой от Каземиро (голкипер парировал ногой) и один все-таки голевой момент: Вегхорст на последних секундах выиграл верховую борьбу и попал в штангу. Мог нидерландский нападающий, как и неделю назад, забить в раздевалку.

Однако, несмотря на преимущество соперника во владении мячом, "лесники" тоже создавали моменты и делали это остро. Сначала Джонсон прорвался через оборону "красных дьяволов" и пробил в грудь Хитону. Потом тот же Джонсон прожал оппонента на правом фланге, прострелил в центр, а Деннис пробил в Сарриджа. Мяч летел в ворота МЮ, и вполне мог поразить цель, если бы не нападающий "Ноттингема" на его пути.

Старт второго тайма, как и начало первого, прошел ну очень спокойно. Уже на 61-й минуте Гарначо создал себе момент, однако его удар потянул Хеннесси. Дальше тен Хаг провел сразу три замены, забрав с поля всю атакующую тройку. Кстати, впервые с 22 октября сыграл Джейдон Санчо – он, наконец, привел себя в форму.

Выход свежих наступательных игроков сменил ход событий на поле: хозяева дважды забили. На 73-й минуте Каземиро отобрал мяч и развил контратаку, которую результативно завершили Рашфорд и Марсьяль – француз забил гол. Через три минуты Маркус снова выступил в роли ассистента, но на этот раз на Фреда – бразилец переправил пас англичанина в пустые ворота.

Общий счет за две встречи был 5:0. Игра шла до своего завершения, но игроки "Ноттингема", вышедшие из скамьи для запасных, не сдавались. Сам себе шанс создал Данилу и мощно пробил из-за пределов штрафной – Хитон потащил. Голкипер МЮ не проспал единственный шанс в матче показать свои возможности.

В финале встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" 26 февраля. Команды, которые очень сильно развились по ходу сезона. Коллективы, у которых очень хорошие перспективы, в том числе и на топ-3 АПЛ. Тренерская дуэль в этом поединке будет на высоком уровне.

"Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест" 2:0

Голы: Марсьяль 73, Фред 76

Манчестер Юнайтед: Хитон – Ван-Биссака, Варан (Магвайр 80), Мартинес, Шоу – Фернандеш, Каземиро (Линделеф 80), Фред – Антони (Санчо 63), Вегхорст (Марсьяль 63), Гарначо (Рашфорд 63)

Ноттингем Форест: Геннесси – Уильямс, Маккенна, Боли, Лоди (Орье 65) – Мангала, Фройлер (Данила 64) – Джонсон (Майтен 64), Густаво Скарпа (Хэммонд 86), Деннис – Сарридж (Осонг 86)

Предупреждения: Фред 34, Каземиро 68 – Сарридж 45+1