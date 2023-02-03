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Сможете назвать ТОП-20 самых дорогих трансферов января? Квиз

Англия
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В этом списке есть два наших соотечественника

Сможете назвать ТОП-20 самых дорогих трансферов января? Квиз

Фото: Chelsea

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1 февраля в большинстве ведущих европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно. Как летом, так и сейчас больше всего на покупки потратил лондонский "Челси". "Синие" приобрели новых игроков, среди которых и наш Михаил Мудрик, на 329,5 миллиона евро.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами в прошлом месяце, назвав ТОП-20 самых дорогих приобретений. Трансферная стоимость указана согласно порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и одну фамилию.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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