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Сможете назвать ТОП-20 самых дорогих трансферов января? Квиз
В этом списке есть два наших соотечественника
Фото: Chelsea
1 февраля в большинстве ведущих европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно. Как летом, так и сейчас больше всего на покупки потратил лондонский "Челси". "Синие" приобрели новых игроков, среди которых и наш Михаил Мудрик, на 329,5 миллиона евро.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами в прошлом месяце, назвав ТОП-20 самых дорогих приобретений. Трансферная стоимость указана согласно порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и одну фамилию.
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