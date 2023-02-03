Энцо показал Мудрику как забивать. Аргентинец реализовал удар на разминке перед матчем с Фулхэмом – Видео

Энцо Фернандес дебютировал за "Челси" в матче против "Фулхэма" на второй день после трансфера из "Бенфики". На разминке перед игрой он на глазах у Мудрика реализовал свой удар по воротам Кепы.

Напомним, что за двух футболистов "Челси" заплатил более 220 миллионов евро, оба пришли в зимнее трансферное окно.

Мудрик сегодня также впервые выходит в составе "синих" с первых минут. До этого украинец вышел на замену в матче с "Ливерпулем" и впечатлил англиских фанатов.