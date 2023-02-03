  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Энцо показал Мудрику как забивать. Аргентинец реализовал удар на разминке перед матчем с Фулхэмом – Видео
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энцо показал Мудрику как забивать. Аргентинец реализовал удар на разминке перед матчем с Фулхэмом – Видео

Англия
(1 голосов)

Оба блондины, оба зимние новички

Энцо показал Мудрику как забивать. Аргентинец реализовал удар на разминке перед матчем с Фулхэмом – Видео

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Энцо Фернандес дебютировал за "Челси" в матче против "Фулхэма" на второй день после трансфера из "Бенфики". На разминке перед игрой он на глазах у Мудрика реализовал свой удар по воротам Кепы.

Напомним, что за двух футболистов "Челси" заплатил более 220 миллионов евро, оба пришли в зимнее трансферное окно.

Мудрик сегодня также впервые выходит в составе "синих" с первых минут. До этого украинец вышел на замену в матче с "Ливерпулем" и впечатлил англиских фанатов.

По теме
yellow-arrow
Дебют Мудрика на Бридже. Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Мудрика заменили в перерыве встречи с Фулхэмом. Английский журналист не понял почему украинца убрали
yellow-arrow
Фанаты Челси тепло встретили Мудрика на Стэмфорд Бридж
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде