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Энцо показал Мудрику как забивать. Аргентинец реализовал удар на разминке перед матчем с Фулхэмом – Видео
Оба блондины, оба зимние новички
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Энцо Фернандес дебютировал за "Челси" в матче против "Фулхэма" на второй день после трансфера из "Бенфики". На разминке перед игрой он на глазах у Мудрика реализовал свой удар по воротам Кепы.
Напомним, что за двух футболистов "Челси" заплатил более 220 миллионов евро, оба пришли в зимнее трансферное окно.
Мудрик сегодня также впервые выходит в составе "синих" с первых минут. До этого украинец вышел на замену в матче с "Ливерпулем" и впечатлил англиских фанатов.
Ping! ????#CheFul pic.twitter.com/tD0rOPDYVu— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 3, 2023
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