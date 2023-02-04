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Арендованный у Шахтера Тете отметился голом в дебютном матче за Лестер
Поразил ворота "Астон Виллы"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура АПЛ "Лестер" на выезде играет против "Астон Виллы".
В стартовом составе "лис" на эту игру вышел Тэте. Этот поединок стал дебютным для бразильского вингера в футболке "Лестера".
А на 2-й компенсированной минуте к первому тайме 22-летний игрок поразил ворота "львов", забив третий мяч гостей в этом матче.
Напомним, права на Тете принадлежат донецкому "Шахтеру". А неделю назад бразилец перешел в "Лестер" на праваха аренды. Первую часть сезона футболист провел в составе французского "Лиона", где в 17 матчах чемпионата Франции забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
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