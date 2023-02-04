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Каземиро впервые в карьере заработал прямую красную карточку
Схватил соперника за горло
Фото: twitter.com/ManUtd
В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед"
На 70-й минуте встрече команда Эрика тен Хага осталась вдесятером. С поля был удален опорный полузащитник "красных дьяволов" Каземиро - бразилец схватил за горло игрока гостей.
Таким образом, 30-летний хавбек впервые в карьере заработал прямую красную карточку. До этого, Каземиро удалялся с поля после получения двух желтых.
В этом сезоне на клубному уровне бразилец провел 31 матч, в которых записал на свой счет 4 голов и 6 ассистов.
Dont care he deserved it— UtdStories (@UtdStories) February 4, 2023
Vamos Casemiro pic.twitter.com/f3qbOqgmum
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