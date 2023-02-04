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Каземиро впервые в карьере заработал прямую красную карточку

Англия
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Схватил соперника за горло

Каземиро впервые в карьере заработал прямую красную карточку

Фото: twitter.com/ManUtd

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В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома победил "Кристал Пэлас"

На 70-й минуте встрече команда Эрика тен Хага осталась вдесятером. С поля был удален опорный полузащитник "красных дьяволов" Каземиро - бразилец схватил за горло игрока гостей.

Таким образом, 30-летний хавбек впервые в карьере заработал прямую красную карточку. До этого, Каземиро удалялся с поля после получения двух желтых.

В этом сезоне на клубному уровне бразилец провел 31 матч, в которых записал на свой счет 4 голов и 6 ассистов.

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В статье: Каземиро Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
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