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Возможен ряд санкций. АПЛ обвиняет Манчестер Сити в многочисленных финансовых нарушениях
Повторяют за "Ювентусом"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Громкий скандал может накрыть футбольную Англию. Журналист The Times Мартин Зиглер передает, что АПЛ обвиняет многолетнего чемпиона "Манчестер Сити" в ряде финансовых нарушений.
Источник информирует, что английский гранд многократно нарушал правила ФФП с сезона 2009/10 по сезон 2017/18. Если вина клуба будет доказнан, "горожан" может ожидать целый ряд санкций, в том числе - снятие очков.
BREAKING: Man City charged by Premier Leaue with numerous breaches of financial rules following a four-year investigation.— Martyn Ziegler (@martynziegler) February 6, 2023
This is unprecedented: pic.twitter.com/ZGzdX210qP
Отметим, что это не первое подобное обвинения. Расследования в отношении "Сити" ведется с 2018-го года, а в 2020-м году клуб даже был отстранен на два года из еврокубков, однако позже успешно обжаловал решение в CAS.
В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, отставая от "Арсенала" на пять очков.
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