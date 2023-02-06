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Возможен ряд санкций. АПЛ обвиняет Манчестер Сити в многочисленных финансовых нарушениях

Англия
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Повторяют за "Ювентусом"?

Возможен ряд санкций. АПЛ обвиняет Манчестер Сити в многочисленных финансовых нарушениях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Громкий скандал может накрыть футбольную Англию. Журналист The Times Мартин Зиглер передает, что АПЛ обвиняет многолетнего чемпиона "Манчестер Сити" в ряде финансовых нарушений.

Источник информирует, что английский гранд многократно нарушал правила ФФП с сезона 2009/10 по сезон 2017/18. Если вина клуба будет доказнан, "горожан" может ожидать целый ряд санкций, в том числе - снятие очков.

Отметим, что это не первое подобное обвинения. Расследования в отношении "Сити" ведется с 2018-го года, а в 2020-м году клуб даже был отстранен на два года из еврокубков, однако позже успешно обжаловал решение в CAS.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, отставая от "Арсенала" на пять очков.

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В статье: Манчестер Сити
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