Возможен ряд санкций. АПЛ обвиняет Манчестер Сити в многочисленных финансовых нарушениях

Громкий скандал может накрыть футбольную Англию. Журналист The Times Мартин Зиглер передает, что АПЛ обвиняет многолетнего чемпиона "Манчестер Сити" в ряде финансовых нарушений.

Источник информирует, что английский гранд многократно нарушал правила ФФП с сезона 2009/10 по сезон 2017/18. Если вина клуба будет доказнан, "горожан" может ожидать целый ряд санкций, в том числе - снятие очков.

BREAKING: Man City charged by Premier Leaue with numerous breaches of financial rules following a four-year investigation.

This is unprecedented: pic.twitter.com/ZGzdX210qP