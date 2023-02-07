Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адвокатура для Мудрика, комплименты для Интера. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #191
Проблемы "Ювентуса" и "Манчестер Сити"
Getty Images / Global Images Ukraine
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Как "Юве" сыграл в футбол на фоне проблем и затянул "Лацио" в болото? Почему судья должен был оставить "Тоттенхэм" в меньшинстве намного раньше? Манчестер принял эстафету от Турина, Эдерсон вновь ошибся, "Интер" отлично играет в футбол – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:26 – Тайм Мудрика в матче с "Фулхэмом";
03:08 – Пару слов о Миколенко и Зинченко в матче "Эвертон" – "Арсенал";
04:06 – "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0), ураган Кейн, проблемы "горожан";
13:18 – Минимальные победы "Интера" над "Аталантой" и "Миланом";
15:24 – Тактические метания Пиоли;
16:31 – "Ювентус" – "Лацио" (1:0);
20:43 – Каталонский кликбейт;
21:33 – Ближайшие анонсы;
22:22 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Источник: Днепр-1 оставил у себя двух игроков Металлиста
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ – о Бахмуте: Делаем все, чтобы уничтожать лучшие подразделения врага
- Жирный улов. ВСУ ликвидировали российского генерал-майора, отправившегося на фронт добровольцем
- Мудрика заменили в перерыве встречи с Фулхэмом. Английский журналист не понял почему украинца убрали
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО