Адвокатура для Мудрика, комплименты для Интера. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #191

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Как "Юве" сыграл в футбол на фоне проблем и затянул "Лацио" в болото? Почему судья должен был оставить "Тоттенхэм" в меньшинстве намного раньше? Манчестер принял эстафету от Турина, Эдерсон вновь ошибся, "Интер" отлично играет в футбол – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:26 – Тайм Мудрика в матче с "Фулхэмом";

03:08 – Пару слов о Миколенко и Зинченко в матче "Эвертон" – "Арсенал";

04:06 – "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0), ураган Кейн, проблемы "горожан";

13:18 – Минимальные победы "Интера" над "Аталантой" и "Миланом";

15:24 – Тактические метания Пиоли;

16:31 – "Ювентус" – "Лацио" (1:0);

20:43 – Каталонский кликбейт;

21:33 – Ближайшие анонсы;

22:22 – Не попадайте в офсайд!