  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Адвокатура для Мудрика, комплименты для Интера. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #191
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адвокатура для Мудрика, комплименты для Интера. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #191

Англия
(1 голосов)

Проблемы "Ювентуса" и "Манчестер Сити"

Адвокатура для Мудрика, комплименты для Интера. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #191

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеРотань: Забарный и Мудрик – потенциальные участники молодежного Евро

Как "Юве" сыграл в футбол на фоне проблем и затянул "Лацио" в болото? Почему судья должен был оставить "Тоттенхэм" в меньшинстве намного раньше? Манчестер принял эстафету от Турина, Эдерсон вновь ошибся, "Интер" отлично играет в футбол – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:26 – Тайм Мудрика в матче с "Фулхэмом";

03:08 – Пару слов о Миколенко и Зинченко в матче "Эвертон" – "Арсенал";

04:06 – "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0), ураган Кейн, проблемы "горожан";

13:18 – Минимальные победы "Интера" над "Аталантой" и "Миланом";

15:24 – Тактические метания Пиоли;

16:31 – "Ювентус" – "Лацио" (1:0);

20:43 – Каталонский кликбейт;

21:33 – Ближайшие анонсы;

22:22 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Гарри Невилл: Если Мудрик превратится в Месси, он потребует у Челси больше денег
yellow-arrow
Три менеджера будут руководить Лидсом в матче против Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Мудрик получил специальную карточку Future Stars в FIFA 23 и похвастался достижениями - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Аталанта (Бергамо) Барселона Интер (Милан) Лацио (Рим) Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Сити Севилья Харри Кейн Маттео Дармиан Александр Зинченко Милан Лаутаро Мартинес Виталий Миколенко Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде