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Салиба близок к продлению контракта с Арсеналом
Ранее была информация, что стороны не могут достигнуть соглашения
Фото: Daily Post Nigeria
Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что лондонский "Арсенал" и Вильям Салиба близки к продолжению соглашения сотрудничества.
По информации инсайдера, 21-летний француз подпишет контракт с "канонирами" до 2027 года.
В этом сезоне на клубном уровне защитник провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн. евро.
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Источник:Twitter Nico Schira
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