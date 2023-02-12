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Салиба близок к продлению контракта с Арсеналом

Англия
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Ранее была информация, что стороны не могут достигнуть соглашения

Салиба близок к продлению контракта с Арсеналом

Фото: Daily Post Nigeria

Новина українською

Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что лондонский "Арсенал" и Вильям Салиба близки к продолжению соглашения сотрудничества.

По информации инсайдера, 21-летний француз подпишет контракт с "канонирами" до 2027 года.

В этом сезоне на клубном уровне защитник провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн. евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вильям Салиба
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Источник:
Twitter Nico Schira

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