Салиба близок к продлению контракта с Арсеналом

Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что лондонский "Арсенал" и Вильям Салиба близки к продолжению соглашения сотрудничества.

По информации инсайдера, 21-летний француз подпишет контракт с "канонирами" до 2027 года.

В этом сезоне на клубном уровне защитник провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн. евро.