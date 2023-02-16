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Кризис? Видео голов и обзор матча Арсенал - Манчестер Сити 1:3
Команда Александра Зинченко не побеждает в четырех матчах подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" Александра Зинченко не знает побед уже в четырех матчах подряд. Серия началась в конце января с поединка Кубка Англии против "Манчестер Сити" и дотянула до следующей встречи против "горожан", но уже в рамках чемпионата. Три к ряду потери очков в АПЛ привели к потере "канонирами" лидерства: теперь на первое место в чемпионате вышел "Сити", у которого, правда, на одну игру больше. Подопечным Микеля Артеты необходимо как можно быстрее просыпаться, иначе манчестерцы оформят комфортный для себя отрыв и оставят "Арсенал" даже без шансов на борьбу за чемпионский титул.
Чемпионат Англии, 12 тур. Лондон, Эмирейтс
"Арсенал" – "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Сака 42 (пен.) – Де Брюйне 24, Грилиш 72, Холанд 82
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