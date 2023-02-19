Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феноменальная реакция. ВИДЕО, как Де Хеа спас МЮ от пропущенного гола в игре с Лестером
Испанец в отличной форме
фото - Getty Images
"Манчестер Юнайтед" в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги принимает "Лестер". На 20-й минуте гости могли выйти вперед, но чудеса реакции продемонстрировал Давид Де Хеа. Испанский голкипер отразил удар Келечи Ихеаначо почти в упор.
Заметим, что в нынешнем сезоне Де Хеа из 33 матчей 14 отстоял на ноль, пропустил 35 мячей.
Интересно, что уже через пять минут Рашфорд вывел МЮ вперед, Маркус забил в пятом матче подряд, для него это 13-й результативный удар в рамках АПЛ.
Трансляция матча МЮ – Лестер читайте здесь >>>
NAAAAH DE GEA HES INSANE pic.twitter.com/FK9rUudd5M— UtdChronicles (@UtdChronicIes) February 19, 2023
Популярное сейчас
- "Видел там, кто валялся, кто дрался. Ничего страшного". Тренер Шинника о драке с Минаем
- Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно
- Генштаб ВСУ: Авиация ВСУ в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру