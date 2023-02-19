Феноменальная реакция. ВИДЕО, как Де Хеа спас МЮ от пропущенного гола в игре с Лестером

"Манчестер Юнайтед" в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги принимает "Лестер". На 20-й минуте гости могли выйти вперед, но чудеса реакции продемонстрировал Давид Де Хеа. Испанский голкипер отразил удар Келечи Ихеаначо почти в упор.

Заметим, что в нынешнем сезоне Де Хеа из 33 матчей 14 отстоял на ноль, пропустил 35 мячей.

Интересно, что уже через пять минут Рашфорд вывел МЮ вперед, Маркус забил в пятом матче подряд, для него это 13-й результативный удар в рамках АПЛ.

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