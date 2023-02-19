  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Феноменальная реакция. ВИДЕО, как Де Хеа спас МЮ от пропущенного гола в игре с Лестером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феноменальная реакция. ВИДЕО, как Де Хеа спас МЮ от пропущенного гола в игре с Лестером

Англия
(1 голосов)

Испанец в отличной форме

Феноменальная реакция. ВИДЕО, как Де Хеа спас МЮ от пропущенного гола в игре с Лестером

фото - Getty Images

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги принимает "Лестер". На 20-й минуте гости могли выйти вперед, но чудеса реакции продемонстрировал Давид Де Хеа. Испанский голкипер отразил удар Келечи Ихеаначо почти в упор.

Заметим, что в нынешнем сезоне Де Хеа из 33 матчей 14 отстоял на ноль, пропустил 35 мячей.

Интересно, что уже через пять минут Рашфорд вывел МЮ вперед, Маркус забил в пятом матче подряд, для него это 13-й результативный удар в рамках АПЛ.

Трансляция матча МЮ – Лестер читайте здесь >>>

По теме
yellow-arrow
Наставник Фулхэма: Соломон становится все лучше и лучше
yellow-arrow
Артета – о дебютном голе Зинченко в АПЛ: Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это
yellow-arrow
Ман Юнайтед принимает набравший ход Лестер. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде