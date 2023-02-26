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Гвардиола: С нашей зарплатой нужно выкладываться даже при счете 5:0

Англия
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Тренер считает, что деньги мотивируют футболистов лучше играть

Гвардиола: С нашей зарплатой нужно выкладываться даже при счете 5:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий о мотивации своих игроков в матче 25-го тура АПЛ против "Борнмута" (4:1).

"У игроков будут проблемы, если они перестанут так вести себя. У них будут проблемы. Когда фанаты едут на матч 5-6 часов на машине, покупают билет. С нашими зарплатами нужно бегать даже за 3:0, 4:0, 5:0 .

Я звучу как демагог, но это верно. Можно играть хорошо или плохо. Но степень приложенных в этом клубе усилий никогда не подвергается сомнению, пока я здесь работаю.

Вы видите, как счастливы игроки после побед. Они дарят хорошие чувства людям, семьям. Расскажите мне, если есть что-нибудь лучше этого. Наши приехавшие на выезд болельщики невероятны", - сказал Гвардиола.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Борнмут
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Источник:
Sky Sports

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