АПЛ. Челси – Лидс Юнайтед 1:0. Выход Мудрика в осторожные планы Поттера не вписался

"Лидс" неожиданно приехал на "Стэмфорд Бридж" без Бамфорда, хотя на пресс-конференции Хави Грасия заявлял, что Патрик в порядке. Вместо него вышел Жоржиньо Рюттер, переехавший в Йоркшир зимой из "Хоффенхайма" за приличные деньги. Правда, Поттер все равно удивил стартовым составом больше. Грэм выбрал схему 3-4-3 из-за отсутствия Аспиликуэты и Джеймса, Мудрик и Мадуэке остались в запасе, знакомую широкую позицию справа занял Лофтус-Чик, также пару Энцо Фернандесу в центре наконец-то составил вечно болеющий Ковачич, причем с капитанской повязкой.

"Челси" очень активно начал матч, но моменты привычно растранжирил. Уэсли Фофана головой пробил выше ворот во время подачи с корнера, Хавертц с паса Стерлинга из глубины не реализовал выход один на один с Мелье, Фелиш попал в перекладину после скидки с фланга от все того же Рахима. До перерыва и Чилвелл в касание промахнулся, замыкая диагональ от Хавертца. Наверное, та подача на Бена тянет на статус самого удачного действия в исполнении немца в первом тайме, мяч от Кая постоянно отскакивал, как от дерева.

15’ Big save from Meslier! Chelsea break forward, Havertz is clear but Illan pulls off a great save. 0-0 pic.twitter.com/aYXutbVaew — Leeds United (@LUFC) March 4, 2023

С каждой потерянной "синими" минутой все больше нарастало ощущение, что "Лидс" постепенно адаптируется и начнет огрызаться в быстрых атаках, благо убегать у "белых" есть кому. Примерно так и вышло: защитники "Челси" несколько раз в последнюю секунду ложились под опасные удары Эронсена, а еще со штрафного Харрисон почему-то бахнул куда-то на трибуны, хотя позиция благоволила пальнуть интереснее.

⏸️ All square at the break — Leeds United (@LUFC) March 4, 2023

Вторую половину встречи "Челси" вновь открыл давлением. Стерлинг махнул над перекладиной, Энцо со стандарта с той же точки, откуда ранее наносил удар Харрисон, пробил плохо, как и Джек. Зато, перевисев в воздухе Маккенни и поправив прицел после пристрелки в первом тайме, открыл счет в матче Фофана (1:0). Так вот он какой, пятый гол "синих" в 2023 году (напомним, что уже март): потребовался хирургически точный навес Чилвелла с углового и аккуратный кивок Уэсли головой.

WHAT A HEADER FROM W.FOFANA ???? pic.twitter.com/nqcQ9NZx1r — Talk Chelsea (@talkchelsea) March 4, 2023

Забив, "Челси" мгновенно получил больше пространства. Казалось бы, читался выход Мудрика и Мадуэке, под идеальные для них условия, однако Поттер решил заменить атакующих футболистов, Фелиша и Стерлинга на… хавбеков, Галлахера и Закарию. Позднее появились Чуквуэмека, Чалоба и, да, Мадуэке, но не Мудрик, украинец остался на лавке для запасных.

Очевидно, что наставник хозяев поставил перед командой цель засушить игру и сберечь результат. Больше "Челси" у ворот Мелье в этом матче так и не создал. Только вопрос, а если бы такой подход себя не оправдал и "синие" пропустили? "Лидс" в меру своих сил пытался зацепиться за очки: Рюттер из классной позиции в штрафной площадке Кепы попал в Кулибали, нервы в концовке встречи для фанатов "Челси" делала вообще любая подача во владения Аррисабалаги.

Но, как известно, победителей не судят. Это первые три очка для команды Поттера почти за два полных месяца.

Chelsea win their first Premier League game since January 15 ???? pic.twitter.com/JWhpGTixdU — B/R Football (@brfootball) March 4, 2023

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Лидс Юнайтед" 1:0

Гол: У. Фофана (53)

"Челси": Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Бадиашиль – Лофтус-Чик (Чалоба, 84), Фернандес (Мадуэке, 84), Ковачич (Чуквуэмека, 75), Чилвелл – Стерлинг (Закариа, 68), Хавертц, Фелиш (Галлахер, 68)

"Лидс Юнайтед": Мелье – Эйлинг, Кох, Вёбер, Фирпо – Адамс, Маккенни – Саммервилл, Эронсон (Джозеф, 68), Харрисон (Гринвуд, 80) – Рюттер (Ньонто, 68)

Предупреждения: У. Фофана (35), Галлахер (90+4)