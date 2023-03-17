  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Грэм Поттер о Реале в 1/4: Постараемся выиграть ЛЧ, как и остальные семь команд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грэм Поттер о Реале в 1/4: Постараемся выиграть ЛЧ, как и остальные семь команд

Англия
(1 голосов)

Позитивный настрой

Грэм Поттер о Реале в 1/4: Постараемся выиграть ЛЧ, как и остальные семь команд

Фото: Sports Illustrated

Новина українською

Грэм Поттер прокомментировал жребий 1/4 финала Лиги чемпионов. "Синим" достался "Реал".

"Ощущаю воодушевление. Я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что то же самое планируют и остальные семь команд. Мы сосредоточимся на "Реале", когда придет время, но на данный момент мы сконцентрированы на "Эвертоне".

Я не знаю Анчелотти лично, но я играл против него, когда он был тренером "Эвертона". Он джентльмен. Я очень уважаю его и его карьеру. Победы в Лиге чемпионов, долголетие… это потрясающе, невероятно", – приводит слова менеджера Metro.

"Реал" и "Челси" встретсятся 14-го и 18-го апреля. Лучший в паре выйдет в полуфинал на победителя дуэта "Манчестер Сити" – "Бавария".

По теме
yellow-arrow
Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023
yellow-arrow
Катарцы готовы переплатить и отдать за Манчестер Юнайтед около 6 миллиардов фунтов
yellow-arrow
Поттер: Мы попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
metro.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде