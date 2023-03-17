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Грэм Поттер о Реале в 1/4: Постараемся выиграть ЛЧ, как и остальные семь команд
Позитивный настрой
Фото: Sports Illustrated
Грэм Поттер прокомментировал жребий 1/4 финала Лиги чемпионов. "Синим" достался "Реал".
"Ощущаю воодушевление. Я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что то же самое планируют и остальные семь команд. Мы сосредоточимся на "Реале", когда придет время, но на данный момент мы сконцентрированы на "Эвертоне".
Я не знаю Анчелотти лично, но я играл против него, когда он был тренером "Эвертона". Он джентльмен. Я очень уважаю его и его карьеру. Победы в Лиге чемпионов, долголетие… это потрясающе, невероятно", – приводит слова менеджера Metro.
"Реал" и "Челси" встретсятся 14-го и 18-го апреля. Лучший в паре выйдет в полуфинал на победителя дуэта "Манчестер Сити" – "Бавария".
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