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Хассельбайнк: Мудрик должен иметь право на ошибку

Англия
(2 голосов)

Легенда Челси поддержал украинца

Хассельбайнк: Мудрик должен иметь право на ошибку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный в прошлом форвард “Челси” Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что вингеру “синих” Михайлу Мудрику нужно давать больше шансов.

Украинец вышел в стартовом составе “Челси” в матче с “Астон Виллой”, и не смог реализовывать выход один на один с Эмилиано Мартинесом при счете 0:1. “Челси” в итоге проиграл 0:2, а Мудрик провел на поле 57 минут.

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“Ему нужно время. Он не реализовал очень хороший шанс, это правда. Но только из-за того, что за него заплатили 88 миллионов, это не значит, что он уже сформированный игрок. Это не означает, что он будет забивать всегда. Он плохо пробил, но Мудрик должен иметь право на ошибку, чтобы продолжать развиваться и начинать заново.

Мудрик не виноват, что за него столько заплатили. Так решил клуб. Он не реализовал этот момент, и должен был пробить лучше. Видно, что Мудрик – это фланговый футболист, он не привык оказываться в таких голевых ситуациях. Поэтому ему нужно почаще в них оказываться, чтобы работать над этим аспектом своей игры и чувствовать себя комфортнее. Мудрику нужно дать время, он молодой игрок. Только время покажет, оправдана была его трансферная цена. У Мудрика есть потенциал, ему нужно работать над такими моментами”, – сказал Хассельбайнк в эфире телеканала Sky Sports.

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В статье: Челси (Лондон) Джимми Флойд Хассельбайнк Михаил Мудрик
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