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Поттер: Лукаку - фантастический футболист
Тренер рассчитывает на бельгийца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер дал комментарий о нападающем Ромелу Лукаку, который на правах аренды играет за миланский "Интер".
"Он всё ещё является игроком "Челси", и мы, разумеется, за ним следим. Мы понимаем, где он играет, он находится в аренде.
Ромелу – фантастический футболист. Мы его знаем, он нам нравится. Но нам нужно вернуться к разговорам о нём летом", - сказал коуч.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ромелу Лукаку провёл за "Интер" 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. На его счету также два гола в трёх матчах Лиги чемпионов УЕФА.
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