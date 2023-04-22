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Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас – лучшая среди игроков Эвертона
"Тянул" команду
Фото: twitter.com/Everton
Виталий Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" по итогам матча с "Кристал Пэлас" (0:0). WhoScored
Лучше игроков в составе "Эвертона" нет. Более того, Миколенко – лучший игрок матча, после голкипера "Кристал Пэлас" Джонстона. Вратарь сделал 5 сейвов.
Виталий же 4 раза отобрал мяч, трижды выиграл борьбу. Точность передач – 74%.
В этом сезоне Виталий провел за "Эветрон" 32 матча и не отличился результативными действиями. Матч с "Пэлас" стал вторым поединком в основе подряд.
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