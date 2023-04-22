Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас – лучшая среди игроков Эвертона

Виталий Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" по итогам матча с "Кристал Пэлас" (0:0). WhoScored оценил перфоманс украинца в 7,6 балла.

Лучше игроков в составе "Эвертона" нет. Более того, Миколенко – лучший игрок матча, после голкипера "Кристал Пэлас" Джонстона. Вратарь сделал 5 сейвов.

Виталий же 4 раза отобрал мяч, трижды выиграл борьбу. Точность передач – 74%.

В этом сезоне Виталий провел за "Эветрон" 32 матча и не отличился результативными действиями. Матч с "Пэлас" стал вторым поединком в основе подряд.