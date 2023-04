АПЛ. Вест Хэм – Ливерпуль 1:2. Волевая победа мерсисайдцев

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

И "Вест Хэму", и "Ливерпулю" нужны очки. Возможно даже именно "молотобойцам" больше – они всего в пяти зачетных пунктах от зоны вылета. Сегодня подопечные Мойеса показали желание и попытались огорчить "мерсисайдцев", однако их хватило всего на один тайм.

Уже на 12-й минуте хозяева открыли счет. Этому поспособствовал небольшой провал в опорной зоне "мерсисайдцев". Она пропустила стенку Пакета с Антонио и не накрыла дальний удар бразильца. Мяч буквально прошил и защиту, и голкипера.

Lucas Paqueta has scored or assisted 5 goals in his last 3 appearances in all competitions:



⚽????️????️ vs. Gent

⚽ vs. Bournemouth

⚽ vs. Liverpool



Delivering. ???? pic.twitter.com/gY2dwiqQrm