АПЛ. Вест Хэм – Ливерпуль 1:2. Волевая победа мерсисайдцев

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

И "Вест Хэму", и "Ливерпулю" нужны очки. Возможно даже именно "молотобойцам" больше – они всего в пяти зачетных пунктах от зоны вылета. Сегодня подопечные Мойеса показали желание и попытались огорчить "мерсисайдцев", однако их хватило всего на один тайм.

Уже на 12-й минуте хозяева открыли счет. Этому поспособствовал небольшой провал в опорной зоне "мерсисайдцев". Она пропустила стенку Пакета с Антонио и не накрыла дальний удар бразильца. Мяч буквально прошил и защиту, и голкипера.

Lucas Paqueta has scored or assisted 5 goals in his last 3 appearances in all competitions:



⚽????️????️ vs. Gent

⚽ vs. Bournemouth

⚽ vs. Liverpool



Delivering. ???? pic.twitter.com/gY2dwiqQrm — Statman Dave (@StatmanDave) April 26, 2023

"Ливерпуль" не сник и продолжал гнуть свою линию позиционных атак. На 16-й минуте Робертсон ошибся при передаче вперед, но положительно: запустил мяч за шиворот Фабьянскому – поляк успел забрать круглого в руки. Через две минуты голкипер хозяев не спас.

Александр-Арнольд во время вертикальной атаки отдал короткий пас на Гакпо, а тот метров с 23 бильярдным ударом положил мяч под левую стойку. Этот ассист стал для Трента пятым в апреле. Это рекорд "Ливерпуля" по голевым передачам для одного игрока за месяц. А впереди еще один матч.

К концу тайма команды были активны. Дважды Жота обострял после комбинаций "мерсисайдцев", еще однажды Антонио едва удачно не завершил контратаку – ван Дейк помешал в последний момент. После перерыва было все менее весело.

“Вест Хэм” уже гораздо меньше развивал контратаки – больше пытался контролировать мяч. Хотя круглый с поразительным преимуществом был все-таки у ног гостей (71% против 29% во втором тайме в пользу подопечных Клоппа). "Ливерпуль" не рвался сломя голову, но постоянно давил. В середине тайма после углового удар Матипа чудом потянул Фабьянски, а после повторной подачи от угла поля поляк не спас. Тот же Жоэль расстрелял головой ворота соперника. Пушечный получился удар.

No stopping that ????⚽ pic.twitter.com/9Y0VzRoTLj — Liverpool FC (@LFC) April 26, 2023

После этого последовало еще несколько попыток от "молотобойцев" выбежать в контратаку, но опасности больше не создала ни одна из команд. "Ливерпуль" одержал тяжелую, но заслуженную победу. Можно сказать, что и на классе.

“Мерсисайдцы” идут шестыми в чемпионате. Теперь отрыв от пятой "Астон Виллы" всего одно очко с игрой в запасе, а "Тоттенхэм" уже позади. Однако до четвертого "Манчестер Юнайтед" далеко: шесть очков+два матча у "манкунианцев" в кармане. “Вест Хэм” остался на той же 14 позиции.

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Пакета 12 – Гакпо 18, Матіп 67

Вест Хэм: Фабянски – Цоуфал, Зума, Агерд, Крессвелл – Соучек, Райс, Пакета – Боуэн, Антонио (Ингс 70), Бенрахма (Корне 70)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Тьяго 59), Фабинью, Джонс (Милнер 84) – Салах, Гакпо (Нуньес 78), Жота (Луис Диас 59)