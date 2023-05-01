Дисбаланс Ливерпуля и Тоттенхэма, облом Наполи и кризис Лацио. Обзор главных матчей выходных

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Ужасное судейство в АПЛ, локальные проблемы "Тоттенхэма", "МЮ" и "Ливерпуля", скамейка "Интера", воинственный Гозенс, кусачая "Салернитана", скука от "Ромы" и "Милана" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:28 – "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 4:3;

04:49 – "Тоттенхэм – "Ман Юнайтед" 2:2;

12:57 – "Интер" – "Лацио" 3:1 + осечка "Наполи";

16:14 – "Рома" – "Милан" 1:1;

22:02 – Не попадайте в офсайд!