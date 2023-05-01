  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дисбаланс Ливерпуля и Тоттенхэма, облом Наполи и кризис Лацио. Обзор главных матчей выходных
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дисбаланс Ливерпуля и Тоттенхэма, облом Наполи и кризис Лацио. Обзор главных матчей выходных

Англия
(1 голосов)

Аудиомнение #209

Дисбаланс Ливерпуля и Тоттенхэма, облом Наполи и кризис Лацио. Обзор главных матчей выходных

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеАПЛ. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Открытый футбол

Ужасное судейство в АПЛ, локальные проблемы "Тоттенхэма", "МЮ" и "Ливерпуля", скамейка "Интера", воинственный Гозенс, кусачая "Салернитана", скука от "Ромы" и "Милана" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:28 – "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 4:3;

04:49 – "Тоттенхэм – "Ман Юнайтед" 2:2;

12:57 – "Интер" – "Лацио" 3:1 + осечка "Наполи";

16:14 – "Рома" – "Милан" 1:1;

22:02 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Клопп: Как мы играли, как мы прессинговали. Вау, какая игра
yellow-arrow
Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Эмоции переполняли. Клопп после победного гола накричал на 4-го арбитра и потянул мышцу. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Интер (Милан) Лацио (Рим) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Салернитана (Салерно) Манчестер Юнайтед Харри Кейн Милан Маурицио Сарри Симоне Индзаги Трент Александер-Арнольд Кристиан Ромеро Подкаст Аудиомнение Робин Госенс Робин Гозенс Подкасты UA-Футбол Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде