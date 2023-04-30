АПЛ. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Открытый футбол

“Ливерпуль” и “Тоттенхэм” сыграли странный матч, под стать их странному сезону. Команда Юргена Клоппа разрывала соперника в первые тридцатые минут и забила три быстрых гола. Но “Тоттенхэм” смог избежать такой катастрофы, как в игре с “Ньюкаслом” в позапрошлом туре и отыграл три гола, сравняв счет на 90+3 минуте. Но избежать поражения “шпорам” все равно не удалось.

После пятнадцатой минуты только ленивый не шутил о том, что “Тоттенхэму” придется в очередной раз менять временного тренера на другого временного, или о том, что зарплата футболистов “шпор” автоматически должна перенаправляться на фонд возмещения стоимости билетов гостевым фанам.

И действительно, игра шла в одни ворота. Третья минута, Александер-Арнольд из центральной позиции переправил мяч на дальнюю штангу Джонсу. Гол, рожденный в Ливерпуле, для ТАА – ассист в пятой игре подряд, после его перевода в центр.

Это было только начало. Пятая минута, хореографически красивая атака “Ливерпуля”, и в ее завершающей фазе Гакпо выкатил мяч Диасу. Первый гол колумбийца после его возвращения. Очень эмоциональный момент. И далеко не самый последний в этот матче.

Не проходит и десяти минут, как “Ливерпуль” забивает третий. Ромеро безрассудно нарушает правила в своей штрафной, и Салах точно исполняет одиннадцатиметровый.

Так можно было обойти и “Ньюкасл”, который забил “Тоттенхэму” пять голов за 25 минут.

Но “Ливерпуль” – это не “Ньюкасл”. Не зря одна команда в первой четверке, а другая – нет. И Райан Мейсон – это не Стеллини. Он знает, как зарядить свою команду.

Постепенно контроль над игрой стал ускользать от “Ливерпуля”. Не раз мы уже видели в этом сезоне, как команде Юргена Клоппа не хватало хладнокровия в такие моменты, в частности в домашнем матче лиги чемпионов с “Реалом”. “Ливерпуль” действовал слишком открыто, может даже наивно. Все-таки нельзя забывать, что “Тоттенхэм” умеет играть на контратаках.

И гости начали пользоваться свободным пространством на половине поля “красных”. Ключевым стал гол Кейна. Провал “Ливерпуля”, Перишич изящно убирает ван Дейка и выполняет передачу на Кейна – 25-й гол рекордсмена “шпор”.

Еще до перерыва “Тоттенхэм” мог забивать второй, но Алиссон вытянул непростой удар Кулушевски.

Во втором тайме у “Ливерпуля” больше не получались атаки, а “Тоттенхэм” в одном эпизоде дважды пробил в штангу. Сначала каркас ворот принял на себя выстрел Сона, а затем удар головой Ромеро после кросса Кейна.

“Тоттенхэм” напоминал себя прошлого тура, когда ему удалось уйти от поражения “Манчестер Юнайтед” при счете 0:2. И казалось, что сегодня “шпоры” тоже сделают камбек. Ромеро удался классный пас в разрез, линия “красных” рассыпалась, и Сон перебросил Алиссона. 3:2.

Showing some fight ???? pic.twitter.com/DmR4WwmcvK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 30, 2023

На последних минутах Мейсон пошел в all-in. На поле вышли Ришарлисон, Моура и Данджума, и сменили они двух защитников и опорника.

Казалось, что тренер “Тоттенхэма” угадал. Подача Сона со штрафного на 90+3 минуте и Ришарлисон наконец-то забил свой первый в АПЛ. Но не прошла и минута, как Моура, после дальнего выноса Алиссона, не придумал ничего лучше, чем дать неудачный пас назад, Жота перехватил мяч, и пробил Форстера.

4:3! И как оценивать этот матч для обеих команд? И “Ливерпуль”, и “Тоттенхэм” показали свои лучшие и худшие качества. Не зря они настолько нестабильны.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Тоттенхэм” 4:3

Голы: Джонс 3, Диас 5, Салах 15 (пен.), Жота 90+4 – Кейн 40, Сон 77, Ришарлисон 90+3

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Хендерсон 63), Фабиньо, Джонс (Милнер 86) – Салах, Гакпо (Нуньес 73), Диас (Жота 63)

“Тоттенхэм”: Форстер – Ромеро, Дайер, Дэвис – Порро (Моура 90), Скипп (Ришарлисон 84), Хейбьерг, Перишич (Данджума 90) – Кулушевски (Сарр 66), Кейн, Сон

Предупреждения: Конате 70, Жота 81, Милнер 90+1 – Сон 52, Ришарлисон 90+3