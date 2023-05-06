ПСЖ и Ливерпуль интересуются защитником Спортинга

Защитник "Спортинга" Гонсалу Инасиу привлек интерес "ПСЖ" и "Ливерпуля". Клубы интересуются его переходом летом.

Теперь больше шансов у "Ливерпуля", который уже провел переговоры с игроком. "Спортинг" хочет получить за него 45 миллионов евро. Кроме этого, клуб предложил игроку продлить контракт с повышением зарплаты.

Напомним, 21-летний футболист в текущем сезоне провел 48 матчей за "Спортинг". В его активе 3 гола и 3 ассиста.