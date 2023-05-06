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ПСЖ и Ливерпуль интересуются защитником Спортинга

Англия
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Переход может произойти уже летом

ПСЖ и Ливерпуль интересуются защитником Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Спортинга" Гонсалу Инасиу привлек интерес "ПСЖ" и "Ливерпуля". Клубы интересуются его переходом летом.

Теперь больше шансов у "Ливерпуля", который уже провел переговоры с игроком. "Спортинг" хочет получить за него 45 миллионов евро. Кроме этого, клуб предложил игроку продлить контракт с повышением зарплаты.

Напомним, 21-летний футболист в текущем сезоне провел 48 матчей за "Спортинг". В его активе 3 гола и 3 ассиста.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Ливерпуль Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Daily Mail

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