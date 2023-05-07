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Расовая дискриминация. Тоттенхэм расследует инцидент с оскорблениями в сторону Сона
Ситуация случилась на матче с "Кристал Пелас"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 6 апреля в рамках 35-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм"
Во время поединка кто-то из фанатов "стекольщиков" выкрикивал расистские оскорбления в сторону форварда хозяев поля Сон Хин Мина.
Руководство "Тоттенхэма" уже сделало официальное заявление на сайте клуба на счет этого инцидента. Клуб вместе с Городской полицией Лондона и "Кристалл Пелас" проводит расследование, чтобы установить причастного к оскорблениям в сторону корейского футболиста.
"Любая дискриминация отвратительна и не имеет места в обществе, в нашей игре и в нашем клубе. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что в случае доказательства вины, лицо будет наказано как можно строже - как это было раньше в в этом сезоне, когда Сон испытал подобные расовые оскорбления в матче с "Челси", - говорится в официальном заявлении "шпор".
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