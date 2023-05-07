Расовая дискриминация. Тоттенхэм расследует инцидент с оскорблениями в сторону Сона

Вчера, 6 апреля в рамках 35-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" на своем поле минимально обыграл "Кристал Пелас". Победу "шпорам" принес гол капитана команды Харри Кейна.

Во время поединка кто-то из фанатов "стекольщиков" выкрикивал расистские оскорбления в сторону форварда хозяев поля Сон Хин Мина.

Руководство "Тоттенхэма" уже сделало официальное заявление на сайте клуба на счет этого инцидента. Клуб вместе с Городской полицией Лондона и "Кристалл Пелас" проводит расследование, чтобы установить причастного к оскорблениям в сторону корейского футболиста.

"Любая дискриминация отвратительна и не имеет места в обществе, в нашей игре и в нашем клубе. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что в случае доказательства вины, лицо будет наказано как можно строже - как это было раньше в в этом сезоне, когда Сон испытал подобные расовые оскорбления в матче с "Челси", - говорится в официальном заявлении "шпор".