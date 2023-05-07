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Уэйн Руни: Сити порвет Реал в клочья

Англия
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(1 голосов)

Легенда Манчестер Юнайтед высказался, относительно шансов на победу в полуфинале ЛЧ

Уэйн Руни: Сити порвет Реал в клочья

Фото: twitter.com/dcfcofficial

Новина українською

Тренер "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в интервью The Times поделился своими мыслями о полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет с "Манчестер Сити":

""Сити" не только победит "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов, но и порвет его в клочья. Конечно, я могу ошибаться. Но я думаю, что "горожане" находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей "Реала", но я бы не ставил на них. Я думаю, что это год "Сити"

С самого начала сезона я чувствовал, что Пеп Гвардиола наконец-то покорит Европу. Футбол, в который его команда играет в последние месяцы, и то, как они достигают пиковой формы в нужное время, только подтверждает это мнение.

Год назад Мадрид выбил Сити, но сейчас динамика другая. "Горожане" надежнее играют в обороне и являются более целостной командой. Но самое большое изменение - это приход Эрлинга Холанда. В прошлом сезоне на "Бернабеу" команда проиграла на последних минутах. С Холандом этого бы не случилось."

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В статье: Уэйн Руни Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
thetimes.co.uk

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Комментарии (6)
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Барселиниуc (землянин)
07.05.2023 в 23:34
Ну дык конечно порвёт, об чём разговор. Пусть мадри@асы огнетушители покупают и клей для ран.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.05.2023 в 23:36
И вазелин
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+1
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Барселиниуc (землянин)
07.05.2023 в 23:37
И губозакаточную машинку.
+1
0
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Spokoyno (Київ)
07.05.2023 в 23:15
Ну так що "порве" то не обов'язковий варіант Утім перевага, що у якості гравців, що у гри команди на боці МС Проте Гвардіолі треба пам'ятати, що минулого року він програв суддям та власній обережності! Чи навпаки... Потрібно було втілювати в голи свою перевагу в Манчестері та і не їхати "відбиватися" в Мадрид. Один гол навіть андердог забити може, а не те що дійсно "досвідчений" боєць.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.05.2023 в 23:33
В этот раз всё будет по другому. Инфо 100%
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.05.2023 в 23:03
Золотые слова!! Сразу видно, понимающий человек говорит
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