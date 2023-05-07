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Уэйн Руни: Сити порвет Реал в клочья
Легенда Манчестер Юнайтед высказался, относительно шансов на победу в полуфинале ЛЧ
Фото: twitter.com/dcfcofficial
Тренер "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в интервью The Times
""Сити" не только победит "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов, но и порвет его в клочья. Конечно, я могу ошибаться. Но я думаю, что "горожане" находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей "Реала", но я бы не ставил на них. Я думаю, что это год "Сити"
С самого начала сезона я чувствовал, что Пеп Гвардиола наконец-то покорит Европу. Футбол, в который его команда играет в последние месяцы, и то, как они достигают пиковой формы в нужное время, только подтверждает это мнение.
Год назад Мадрид выбил Сити, но сейчас динамика другая. "Горожане" надежнее играют в обороне и являются более целостной командой. Но самое большое изменение - это приход Эрлинга Холанда. В прошлом сезоне на "Бернабеу" команда проиграла на последних минутах. С Холандом этого бы не случилось."
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