"Сколько? - 40 миллионов, наличными". История, как Ман Сити купил у Реала первую звезду

1 сентября 2008 года "Манчестер Сити" очнулся в новой жизни. События развивались очень стремительно - днем инвестиционная компания Abu Dhabi United Group приобрела мажоритарный пакет акций, а вечером принялась штурмовать трансферный рынок.

На страницах газет творилось безумие - шейх Мансур пообещал усилить каждую позицию звездой и еще до закрытия окна изучал возможность приглашения Тьерри Анри, Класа-Яна Хунтелара, Уэйна Руни, Криштиану Роналду или Димитара Бербатова. Ближе всего новые владельцы продвинулись по отношению к болгарину, но на самом деле Дэниел Леви не собирался идти на договоренность - он банально воспользовался заинтересованностью арабов, чтобы высосать соки из "Манчестер Юнайтед" и получить 38 миллионов евро.

Недоверие Леви было вполне понятно - лучше торговаться с проверенным Алексом Фергюсоном, чем людьми, о существовании которых знали, однако опасались сотрудничать в спортивной плоскости. Зачем далеко следовать примеру? Таксин Чинават владел "горожанами" с 2007 года, однако считался сомнительным типом - бывший премьер-министр сбежал из Таиланда после переворота, осел в Манчестере и не поразил менеджерскими скиллами.

Шейх Мансур (в центре) с Гарри Куком, фото Getty Images

Прежде чем продать клуб, Чинават совершил несколько дорогостоящих покупок - появились Венсан Компани и Жо, но котировался ли "Сити" в тогдашних реалиях? В кампании 2007/08 команда финишировала девятой и Марк Хьюз, назначенный в июне 2008-го, в первую очередь рассчитывал удержаться на примерно таком же уровне. Трудно представить, что творилось в голове тренера, когда Мансур пришел и мгновенно задекларировал новые цели - тотальную перестройку и борьбу за еврокубки. И пока кто-то скептически улыбался, прогнозировал, что арабы быстренько смыются с лиги, как был представлен Робинью. Шок.

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Все лето 2008-го Робинью форсировал уход из Мадрида. Бразилец стремился сменить обстановку и перейти именно в "Челси" - во-первых, Роман Абрамович оказался очень настойчивым, во-вторых, многое решал фактор Луиса Фелипе Сколари. "Я хочу перейти в "Челси" так же, как Криштиану хочет перейти в "Реал". Этот случай идентичен", - делился мыслями бразилец. "Реал" был готов к сближению, однако делал это неохотно - закрывал глаза на разнообразные интервью вингера и ждал, что еще предложит российский олигарх. Тут раздался звонок.

Послушаем Рамона Кальдерона, тогдашнего президента "сливочных":

"Это смешно вспоминать. Мне позвонили после 20:00 в последний день трансферного окна и сказали, что кто-то из "Манчестер Сити" хочет купить Робинью. Я спросил: Сколько?" в ответ: "Тридцать пять миллионов евро". Я: "Нет, сорок миллионов!" И мне просто: "Хорошо". Просто так никакой дискуссии. Сразу я почувствовал возможность и добавил: "А как насчет солидарной выплаты - 5 процентов сверху? И снова: "Хорошо". Сейчас я не функционер, но тогда я представлял "Реал", поэтому уточнил: "Наличные?...". " Да конечно".

Затем Кальдерон добавил: "Мы продали Робиньо по причинам человеческой природы. Мы приняли предложение от "Манчестер Сити", он идет не по спортивным причинам".

Еще бы - 40 миллионов евро вскружили голову, но и сразу сделали Робинью одним из самых дорогих трансферов в истории Премьер-лиги на равне с Шевченком (потом эта планка была поднята Абрамовичем в результате перехода Фернандо Торреса). Но на тот момент руководство "аристократов", обивавшее пороги "Реала" неделями, было растеряно и разочаровано - за считанные часы их опередили какие-то выскочки.

Причем возникло небезосновательное впечатление, что Сити было вообще не принципиально, кого покупать. В клубе творился беспорядок, спровоцированный эйфорией, а телефоны разрывались - об этом рассказал Гари Кук, бывший исполнительный директор:

"Мы были в Лондоне. Паир Пемпосан (помощник владельца команды) уже закипал. На столе лежал телефон, Паир разговаривал с Полом Олдриджем, близким к правлению.. Представьте картину. Пол говорит со своим лондонским акцентом: "Паир, ты должен сказать мне, что мы делаем. Ситуация выходит из-под контроля". Паир лежит на шизлонге, наслаждается массажем и кричит в ответ: "Да, да, это бардак. Полный бардак" (very messy). Высказывание было услышано неправильно - "Мы должны купить Месси". Барселона действительно контактировала, но тогда Пол Олдридж уронил: "Гарри, я не понимаю, что мы делаем".

Басня басней, но она красноречива - "Сити" горел желанием поиграть бицепсами и сразу заставить говорить о себе во весь голос. Кевин Паркер, представитель "горожан" по вопросам поддержки фанатов, прекрасно помнил утро 2 сентября, когда были согласованы последние детали по Робинью: "Я все еще помню то утро, когда все произошло - телефон начал сходить с ума. Мы все были оптимистично настроены и предвкушали то, что может принести будущее. Очень скоро стало очевидно, что у владельца были фантастические намерения".

Марк Хьюз также радостно встретил новость: "Я очень рад получить возможность работать с таким невероятным талантом, как Робинью. Я говорил, что для того чтобы конкурировать с лучшими командами Премьер-лиги, мы должны покупать игроков соответствующего уровня. Это настоящее заявление по поводу амбиций "Манчестер Сити".

А что бразилец?... То, что нападающий на пресс-конференции он спутал "Челси" с "Сити - трагикомично и показательно. Он буквально до последнего не догадывался, куда летит: "Я помню, что испытывал предчувствие своего нового приключения. Знал, что переезжаю в Англию, но не знал, в какую команду".

Робинью провел на "Сити оф Манчестер" шестнадцать месяцев, за которые появился в 53 поединках, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. На первый взгляд, неплохие цифры, но на деле сплошной ужас. Что интересно, в дебютном матче, сыгранном в голубой форме, Вингер поразил ворота "Челси", однако постепенно стало ясно, что новичок не хочет и не способен быть лидером на поле.

Робинью и в "Реале" не тянул за собой людей - да, зажигал, да, завораживал магией, но стопроцентно был одним "из". В Манчестере, где было не до развлечений и все ожидали чуда, парень прогнозированно скис и потерял мотивацию - не помогли даже 92 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Системные нарушения режима, ссоры с Хьюзом, нежелание идти на контакт с менее статусными партнерами по раздевалке - все это просочилось в СМИ и заставило шейхов отправить дорогую игрушку в "Сантос". Когда же аренда завершилась летом 2010-го, то удалось отбить часть суммы - "Милан" заплатил 21 миллион евро и не пожалел. Как ни крути, бразилец дополнил атаку Пато-Ибрагимович - трио выдало успешную кампанию 2010/11 и выиграло Скудетто.

Что тринадцать лет назад, что сейчас Робинью считается большим провалом в трансферной истории "Манчестер Сити". Но у любой медали есть обе стороны - все-таки и здесь была найдена польза. Робинью послужил тригером, сигналом для всего футбольного сообщества - клуб готов превратиться в серьезного игрока на рынке и сделает это любой ценой. Если бы не один безумный звонок в Мадрид, то не факт, что мы бы увидели в рядах "Сити" Серхио Агуэро, Давида Силву, Яя Туре, Марио Балотелли и других суперзвезд. Был заложен первый кирпич в фундамент топовой команды.