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Реал Мадрид - Манчестер Сити. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 09.05.2023
Все как год назад, но не совсем
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Ровно год назад эти же клубы бились за место в финале Лиги чемпионов, и тогда "Реал" не без фарта прошел дальше.
С тех пор лидеры Мадрида еще постарели, зато закалилась молодежь; смена поколений проходит плавно. В то же время "Сити" прибавил в защите и заполучил, вероятно, самого надежного бомбардира молодого поколения. Реванш? Не факт. А вот высококачественное зрелище мы вам обещаем.
Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч
9 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Манчестер Сити"
Арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" проиграл "Барсе" чемпионат, но на выходных выиграл Кубок короля, победив в непростом финале "Осасуну" (2:1) - это добавило команде настроения.
У "Сливочных" шикарная атака. Винисиус даже несмотря на ненужные споры со всеми вокруг делает феноменальные вещи. Например, с "Осасуной" он 18 (!) раз пошел в обводку. Во многом благодаря ему у "Реала" лучшая атака Примеры (69 голов в 33 турах); также Мадрид забил во всех 16 последних матчах ЛЧ, начиная с февраля 2022-го. Если и есть у Анчелотти вопросы, то только к защите - она пропустила во всех 4 последних матчах. Но "Реал" уповает на свое чутье в ЛЧ - обычно здесь команда преображается.
18 - Vinícius Júnior attempted 18 dribbles against Osasuna (9 completed), the most of any player in a Copa del Rey final since at least 2010, beating the previous record, held by compatriot Neymar Jr. against Alavés in 2017 (14/5). Vital. pic.twitter.com/O5BQXWAMyf— OptaJose (@OptaJose) May 6, 2023
Как будет с "Сити"? Мадрид точно сыграет на победу. Он в курсе, как заканчивались последние матчи ЛЧ на "Этихаде", поэтому захочет иметь фору. Сумеет ли? Зависит, как ни банально, от Винисиуса и еще Рюдигера, которому надо любыми способами не дать превратить себя в Упамекано.
Новости "Ман Сити"
Не надо забывать, что хотя регалий у Мадрида больше, на бумаге сильнее именно "Горожане". За них играют лучший плеймейкер и самый забивной нападающий современности.
У "Сити" может получиться идеальный сезон. Манчестерцы лидируют в АПЛ, где "Арсенал" не выдержал их темпа; также команда Гвардиолы сыграет в финале Кубка Англии. На горизонте виднеется призрак требла. Но стоит помнить еще одну вещь: у Пепа уже 6 вылетов из полуфиналов ЛЧ. Еще один сделает его абсолютным рекордсменом.
Поэтому "Сити" будет осторожен. Он играл на контратаках даже против слабого "РБ Лейпциг" (1:1) и развалившей саму себя "Баварии" (1:1); обе немецкие команды англичане предпочли добить дома. С чего бы им отходить от тактики, приносящей успех? Тем более, извечные проблемы Гвардиолы с защитой, кажется, позади - "Горожане" последний раз пропускали более гола за матч аж 19 января.
"Реал" - "Ман Сити": статистика личных встреч
Прошлогоднее противостояние наверняка еще очень свежо в вашей памяти. "Реал" тогда чудом удержал приличные 3:4 в Манчестере, а на "Бернабеу" победил благодаря подвигу имени Родриго (3:1).
При этом последний успех "Горожан" против Мадрида тоже случился недавно - в ЛЧ-2019/20 англичане победили испанцев дважды по 2:1.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Ман Сити"
Ориентировочные составы
У "Реала" дисквалифицирован Эдер Милитао, но он так провел последние матчи, что это, может, и к лучшему. Также продолжает лечиться Ферлан Менди, но Эдуардо Камавинга очень ну очень здорово меняет.
В то же время у "Ман Сити" в лазарете после матча с "Лидсом" (2:1) защитник Натан Аке. Других потерь нет, и если Гвардиола не перемудрит, как бывало, его состав нетрудно предсказать.
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус
"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Аканджи - Стоунс, Родри - Бернарду Силва, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд
"Реал" - "Ман Сити": ставки и коэффициенты
"Реал"" - "Ман Сити": прогноз от UA-Футбол
Как уже говорилось, "Реал" невероятно хорош в нападении, но уязвим в защите. Даже "Осасуна" создала у его ворота 3-4 верных шанса; "Реал Сосьедад" забил дважды, "Вильярреал" - трижды. Думаете, Холанд все простит?
Наша ставка - обе забьют. БК принимают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.
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