Реал Мадрид - Манчестер Сити. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 09.05.2023

Ровно год назад эти же клубы бились за место в финале Лиги чемпионов, и тогда "Реал" не без фарта прошел дальше.

С тех пор лидеры Мадрида еще постарели, зато закалилась молодежь; смена поколений проходит плавно. В то же время "Сити" прибавил в защите и заполучил, вероятно, самого надежного бомбардира молодого поколения. Реванш? Не факт. А вот высококачественное зрелище мы вам обещаем.

"Реал" проиграл "Барсе" чемпионат, но на выходных выиграл Кубок короля, победив в непростом финале "Осасуну" (2:1) - это добавило команде настроения.

У "Сливочных" шикарная атака. Винисиус даже несмотря на ненужные споры со всеми вокруг делает феноменальные вещи. Например, с "Осасуной" он 18 (!) раз пошел в обводку. Во многом благодаря ему у "Реала" лучшая атака Примеры (69 голов в 33 турах); также Мадрид забил во всех 16 последних матчах ЛЧ, начиная с февраля 2022-го. Если и есть у Анчелотти вопросы, то только к защите - она пропустила во всех 4 последних матчах. Но "Реал" уповает на свое чутье в ЛЧ - обычно здесь команда преображается.

18 - Vinícius Júnior attempted 18 dribbles against Osasuna (9 completed), the most of any player in a Copa del Rey final since at least 2010, beating the previous record, held by compatriot Neymar Jr. against Alavés in 2017 (14/5). Vital. pic.twitter.com/O5BQXWAMyf