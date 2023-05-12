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Ман Сити и Астон Вилла. Назван лучший игрок и тренер месяца в АПЛ
Результаты голосования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига объявила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам апреля.
В голосовании за лучшего футболиста победил форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. В прошлом месяце он принял участие в 4 матчах АПЛ, в которых забил 6 голов и выполнил 2 ассиста. Норвежец получил награду во второй раз за сезон. Ранее его признавали лучшим игроком августа.
На награду также претендовали: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Доминик Соланке ("Борнмут"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла") и Каллум Уилсон ("Ньюкасл").
A record-breaking month for Erling Haaland ????— Premier League (@premierleague) May 12, 2023
The unstoppable Man City forward is @EASPORTSFIFA Player of the Month for April ????#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/t8pHiM39BV
Лучшим тренером минувшего месяца в АПЛ стал представитель "Астон Виллы" Унаи Эмери. В апреле бирмингемский клуб под его руководством провел 7 матчей (5 побед, ничья и поражение). В этих поединках команда пропустиль лишь три гола.
Эмери выиграл конкуренцию у Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити"), Рой Ходжсона ("Кристал Пэлас"), Эдди Хау ("Ньюкасл") и Гари О′Нила ("Борнмут").
Five wins out of a possible seven ????— Premier League (@premierleague) May 12, 2023
Unai Emery is @BarclaysFooty Manager of the Month for April ????#PLAwards | @AVFCOfficial pic.twitter.com/cUK32gbPJI
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