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Холанд – игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Англия
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Норвежец набрал рекордное количество голосов

Холанд – игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ассоциация футбольных журналистов (FWA) признала нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда лучшим футболистом года в Англии. Об этом говорится на официальном сайте организации.

За звёздного норвежца отдали 82% голосов, что является самым высоким показателем за время существования Премьер-лиги.

Второе и третье место заняли игроки "Арсенала" - Букайо Сака и Мартин Эдегор. В пятерку также попали хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.

Награда лучший футболистке года в Англии досталась нападающей "Челси" Сэм Керр. Она выиграла приз во второй раз подряд.

Свои награды победители получат 25 мая.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
FWA

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