Холанд – игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Ассоциация футбольных журналистов (FWA) признала нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда лучшим футболистом года в Англии. Об этом говорится на официальном сайте организации.

За звёздного норвежца отдали 82% голосов, что является самым высоким показателем за время существования Премьер-лиги.

Второе и третье место заняли игроки "Арсенала" - Букайо Сака и Мартин Эдегор. В пятерку также попали хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.

Награда лучший футболистке года в Англии досталась нападающей "Челси" Сэм Керр. Она выиграла приз во второй раз подряд.

Свои награды победители получат 25 мая.

BREAKING NEWS - Erling Haaland and Sam Kerr are this year's Footballer of the Year and Women's Footballer of the Year. Congratulations to the @ManCity and @ChelseaFCW

players.

