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Холанд – игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов
Норвежец набрал рекордное количество голосов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация футбольных журналистов (FWA) признала нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда лучшим футболистом года в Англии. Об этом говорится на официальном сайте организации.
За звёздного норвежца отдали 82% голосов, что является самым высоким показателем за время существования Премьер-лиги.
Второе и третье место заняли игроки "Арсенала" - Букайо Сака и Мартин Эдегор. В пятерку также попали хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.
Награда лучший футболистке года в Англии досталась нападающей "Челси" Сэм Керр. Она выиграла приз во второй раз подряд.
Свои награды победители получат 25 мая.
BREAKING NEWS - Erling Haaland and Sam Kerr are this year’s Footballer of the Year and Women's Footballer of the Year. Congratulations to the @ManCity and @ChelseaFCW— The Football Writers' Association (@theofficialfwa) May 12, 2023
players. More to follow, full details on our website: https://t.co/NkyhxCyToR #FOTY75 pic.twitter.com/GVW7DxYT2s
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