Арсенал продлил контракт с голкипером. У него было ещё 3 года по контракту

"Арсенал" продлил контракт с основным голкипером Аароном Рэмсдейлом. Стороны подписали контракт на 4 года – до лета 2027-го.

Предыдущий контракт Рэмсдейла был рассчитан до лета 2025-го, но руководство "канониров" захотело поощрить игрока за высокий уровень выступлений в успешном сезоне. В итоге зарплата 25-летнего голкипера вырастет с 60-ти до 120-ти тысяч фунтов в неделю.

Рэмсдейл провел в этом сезоне 39 матчей, пропустил 45 голов и отстоял "на ноль" 14 поединков. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 38 миллионов евро.