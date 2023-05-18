  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал продлил контракт с голкипером. У него было ещё 3 года по контракту
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал продлил контракт с голкипером. У него было ещё 3 года по контракту

Англия
(1 голосов)

Клуб захотел поощрить футболиста

Арсенал продлил контракт с голкипером. У него было ещё 3 года по контракту

Фото: Арсенал

Новина українською

"Арсенал" продлил контракт с основным голкипером Аароном Рэмсдейлом. Стороны подписали контракт на 4 года – до лета 2027-го.

Предыдущий контракт Рэмсдейла был рассчитан до лета 2025-го, но руководство "канониров" захотело поощрить игрока за высокий уровень выступлений в успешном сезоне. В итоге зарплата 25-летнего голкипера вырастет с 60-ти до 120-ти тысяч фунтов в неделю.

Рэмсдейл провел в этом сезоне 39 матчей, пропустил 45 голов и отстоял "на ноль" 14 поединков. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 38 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Бывший президент Аргентины выложил фото с Гвардиолой и главой Сити. Компания показывает 4 пальца после победы над Реалом – Фото
yellow-arrow
Миколенко пропустит ключевой матч Эвертона в борьбе за выживание
yellow-arrow
Холанд, Де Брюйне, Эдегор и другие - кандидаты на звание лучшего игрока сезона-2022/23 АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Аарон Рэмсдейл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде