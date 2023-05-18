Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал продлил контракт с голкипером. У него было ещё 3 года по контракту
Клуб захотел поощрить футболиста
Фото: Арсенал
"Арсенал" продлил контракт с основным голкипером Аароном Рэмсдейлом. Стороны подписали контракт на 4 года – до лета 2027-го.
Предыдущий контракт Рэмсдейла был рассчитан до лета 2025-го, но руководство "канониров" захотело поощрить игрока за высокий уровень выступлений в успешном сезоне. В итоге зарплата 25-летнего голкипера вырастет с 60-ти до 120-ти тысяч фунтов в неделю.
Рэмсдейл провел в этом сезоне 39 матчей, пропустил 45 голов и отстоял "на ноль" 14 поединков. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 38 миллионов евро.
Signing on the dotted line ✍️ pic.twitter.com/f2sxKrRC8s— Arsenal (@Arsenal) May 18, 2023
Популярное сейчас
- Плацдарм для контрнаступления: 3-я штурмовая бригада заявила о прорыве на окрестностях Бахмута
- В Воздушных силах прокомментировали данные CNN о повреждении компонентов ЗРК Patriot
- В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении
- АПЛ. Арсенал - Брайтон 0:3. Тактическая победа Де Дзерби
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО