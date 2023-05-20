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Почеттино хочет избавиться от 10 футболистов Челси: два конкурента Мудрика в списке
Самого украинца среди претендентов "на выход" нет
Фейсбук Тоттенгема/Автор невідомий
Потенциальный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино высказал свои требования по текущему составу команды.
Инсайдер Николо Скира сообщает, что многие игроки "аристократов" не входят в планы аргентинца на следующий сезон. Они могут быть проданы в течение следующих нескольких недель.
Речь идет о голкипере Менди, защитниках Баба, Сарре, полузащитниках Ковачиче, Лофтус-Чике, Ампаду, Зиеше, Пулишиче, Хадсоне-Одой и нападающем Обамеянге. Отметим, что четверо футболистов из этого списка (Баба, Сарр, Ампаду, Хадсон-Одои) находятся в аренде.
Напомним, что текущий тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подписал контракт до конца этого сезона. Соглашение с потенциальным новым наставником – Маурисио Почеттино – еще не подписано. Однако Фабрицио Романо заявлял, что аргентинец поставит свой автограф под контрактом уже на этой неделе.
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