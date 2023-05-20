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Почеттино хочет избавиться от 10 футболистов Челси: два конкурента Мудрика в списке

Англия
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Самого украинца среди претендентов "на выход" нет

Почеттино хочет избавиться от 10 футболистов Челси: два конкурента Мудрика в списке

Фейсбук Тоттенгема/Автор невідомий

Новина українською

Потенциальный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино высказал свои требования по текущему составу команды.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что многие игроки "аристократов" не входят в планы аргентинца на следующий сезон. Они могут быть проданы в течение следующих нескольких недель.

Речь идет о голкипере Менди, защитниках Баба, Сарре, полузащитниках Ковачиче, Лофтус-Чике, Ампаду, Зиеше, Пулишиче, Хадсоне-Одой и нападающем Обамеянге. Отметим, что четверо футболистов из этого списка (Баба, Сарр, Ампаду, Хадсон-Одои) находятся в аренде.

Напомним, что текущий тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подписал контракт до конца этого сезона. Соглашение с потенциальным новым наставником – Маурисио Почеттино – еще не подписано. Однако Фабрицио Романо заявлял, что аргентинец поставит свой автограф под контрактом уже на этой неделе.

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В статье: Маурисио Почеттино Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон) Матео Ковачич Рубен Лофтус-Чик Хаким Зиеш Кристиан Пулишич Маланг Сарр Этан Ампаду Каллум Хадсон-Одой Абдул Раман Баба Эдуар Менди
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Источник:
Nicolo Schira

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