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И.о. тренера Тоттенхэма высказался о высмеивании Ришарлисона за празднование отмененного гола
Тренер не понимает такого отношения к бразильцу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Райан Мэйсон выступил в защиту бразильского нападающего Ришарлисона, которого высмеяли за празднование отменённых голов.
"Может быть, он это слышал или видел, может быть, это как-то повлияет на него. Я не уверен в этом. Мы все стараемся делать всё возможное, мы все профессионалы, мы усердно работаем, мы посвящаем свою жизнь тому, чтобы достичь этого уровня и быть конкурентоспособными на этом уровне.
Лично мне не очень нравятся подобные вещи. Ты игрок, который подписал рекордный контракт с клубом, мне знакомо такое чувство, когда ты действительно хочешь отплатить. Единственное, что я скажу о Ришарлисоне, это то, что он всегда выходил на поле полным энергии и старался. Он боец, он усердно работает, он усердно тренируется.
Я никогда не видел в нём человека, который уклоняется от ответственности. Да, конечно, мы хотели бы больше голов, и он хотел бы больше голов от себя", - сказал тренер.
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