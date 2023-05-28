  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Для одних ЛЧ, а для других 12 ступенька. Челси - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Для одних ЛЧ, а для других 12 ступенька. Челси - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Челси - Ньюкасл ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Для одних ЛЧ, а для других 12 ступенька. Челси - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня в рамках последнего тура АПЛ "Челси" принимал "Ньюкасл". Матч закончился со счетом 1:1. Таким образом гости попадают в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, а хозяева заканчивают чемпионат на 12-м месте. Но, если бы одержали здесь победу, то были бы 11-ми.

Матч начался с гола "сорок" на 9 минуте, отличился Гордон. Позже "Ньюкасл" забил автогол, автором которого стал Триппьер.

По итогам сезона "Чесли" заняли 12-е место, за 38 туров набрав 44 очка.

"Сороки" заняли 4 место, добыв 71 бал.

Чемпионат Англии, 38-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

"Челси" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Триппьер (27, автогол) - Гордон (9)

По теме
yellow-arrow
30 голов Кейна. Лидс - Тоттенхэм 1:4. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Саутгемптон - Ливерпуль 4:4. Шоу без турнирных задач. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1. Бронза красных дьяволов. Видео обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде