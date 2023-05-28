Для одних ЛЧ, а для других 12 ступенька. Челси - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов

Сегодня в рамках последнего тура АПЛ "Челси" принимал "Ньюкасл". Матч закончился со счетом 1:1. Таким образом гости попадают в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, а хозяева заканчивают чемпионат на 12-м месте. Но, если бы одержали здесь победу, то были бы 11-ми.

Матч начался с гола "сорок" на 9 минуте, отличился Гордон. Позже "Ньюкасл" забил автогол, автором которого стал Триппьер.

По итогам сезона "Чесли" заняли 12-е место, за 38 туров набрав 44 очка.

"Сороки" заняли 4 место, добыв 71 бал.

Чемпионат Англии, 38-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

"Челси" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Триппьер (27, автогол) - Гордон (9)