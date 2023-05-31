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Моуриньо: Рома дала мне возможность сыграть в финале, а Тоттенхэм – нет

Англия
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Португалец подколол "шпор"

Моуриньо: Рома дала мне возможность сыграть в финале, а Тоттенхэм – нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо ответил на вопросы о предстоящем финале Лиги Европы. Пауло Дибала сможет сыграть в финале.

– Насколько важен опыт в таком матче?

– Бюджет "Севильи" не такой, как у "Ромы". У нас есть игроки, которые в прошлом году играли в молодежной команде. У меня было больше возможностей играть в еврокубках, но Мендилибар (главный тренер "Севильи") принадлежит к моему поколению. У игроков "Севильи" больше опыта, но мы играем вместе уже два года".

– В такой игре опыт тренера или клуба важнее? Чем он отличался от «Тоттенхэма»?

– "Рома" дала мне шанс сыграть с ними, а "Тоттенхэм" — нет".

– Как дела у Дибалы?

– Завтра 20-30 минут он сможет сыграть, – сказал Жозе.

Матч за победу в Лиге Европы состоится в 22:00.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим)
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Источник:
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