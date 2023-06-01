Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковачич почти перешел в Манчестер Сити. Стороны обсуждают условия контракта
Впереди новая глава
Матео Ковачич близок к тому, чтобы перейти в "Манчестер Сити". Стороны почти согласовали условия личного контракта.
Следом будут переговоры непосредственно между клубами о сумме трансфера. В скором времени клубы встретятся, чтобы обсудить переход.
Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего хавбека в 40 миллионов евро. Контракт хорвата с "Челси" истекает летом 2024-го.
В этом сезоне Матео провел за "синих" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
More on Mateo Kovacic and Manchester City news revealed yesterday. Been told the agreement on the personal terms between Kovacic and City is really close, almost completed. ???????????????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023
Man City and Chelsea will be in direct contact to discuss the fee. Kovacic will leave. pic.twitter.com/sOd5iBLXNq
Популярное сейчас
- Лукашенко: Это ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 гг., когда у Украины не было армии
- Российские добровольцы показали кадры уничтожении БК и САУ врага на территории Белгородской области
- Хавбек Севильи показал неприличный жест во время серии пенальти в финале ЛЕ
- Помощник Гвардиолы покинет клуб летом. У него предложения от трех команд стать главным тренером
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО