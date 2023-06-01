Ковачич почти перешел в Манчестер Сити. Стороны обсуждают условия контракта

Матео Ковачич близок к тому, чтобы перейти в "Манчестер Сити". Стороны почти согласовали условия личного контракта.

Следом будут переговоры непосредственно между клубами о сумме трансфера. В скором времени клубы встретятся, чтобы обсудить переход.

Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего хавбека в 40 миллионов евро. Контракт хорвата с "Челси" истекает летом 2024-го.

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В этом сезоне Матео провел за "синих" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.