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Бавария заинтересована в трансфере Хавертца

Англия
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У Арсенала появился конкурент

Бавария заинтересована в трансфере Хавертца

Chelsea

Новина українською

"Бавария" заинтересована в трансфере Кая Гавертца, об этом сообщает goal.com. Немецкий клуб рассматривает нападающего как альтернативу Душану Влаховичу из "Ювентуса" Коло Муани из франкфуртского "Айнтрахта".

Недавно интерес к игроку проявил "Арсенал". "Челси" хочет за игрока 75 миллионов фунтов, или же заключить с ним новый контракт.

В этом сезоне Кай провел за "синих" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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Источник:
goal.com

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