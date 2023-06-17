Бавария заинтересована в трансфере Хавертца

"Бавария" заинтересована в трансфере Кая Гавертца, об этом сообщает goal.com. Немецкий клуб рассматривает нападающего как альтернативу Душану Влаховичу из "Ювентуса" Коло Муани из франкфуртского "Айнтрахта".

Недавно интерес к игроку проявил "Арсенал". "Челси" хочет за игрока 75 миллионов фунтов, или же заключить с ним новый контракт.

В этом сезоне Кай провел за "синих" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.