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Бавария заинтересована в трансфере Хавертца
У Арсенала появился конкурент
Chelsea
"Бавария" заинтересована в трансфере Кая Гавертца, об этом сообщает goal.com. Немецкий клуб рассматривает нападающего как альтернативу Душану Влаховичу из "Ювентуса" Коло Муани из франкфуртского "Айнтрахта".
Недавно интерес к игроку проявил "Арсенал". "Челси" хочет за игрока 75 миллионов фунтов, или же заключить с ним новый контракт.
В этом сезоне Кай провел за "синих" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
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Источник:goal.com
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