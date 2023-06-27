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Фирмино продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Англия
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Бразилец будет играть в Аль-Ахли

Фирмино продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легенда “Ливерпуля” Роберто Фирмино в следующем сезоне будет выступать за саудовский клуб “Аль-Ахли”.

31-летний Фирмино покинул “Ливерпуль” летом в качестве свободного агента. Претендентом на бразильского форварда был мадридский “Реал”, но Фирмино в итоге предпочел вариант с “Аль-Ахли”, пишет FootMercato.

“Аль-Ахли” стал одним из четырех клубов Про-Лиги Саудовской Аравии, который был национализирован Суверенным фондом Саудовской Аравии. Помимо Фирмино, “Аль-Ахли” близок к приглашению вратаря “Челси” Эдуара Менди.

Ранее в чемпионат Саудовской Аравии уже отправились Карим Бензема, Н’Голо Канте, Рубен Невеш и Калиду Кулибали.

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В статье: Саудовская Аравия Роберто Фирмино
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Источник:
Foot Mercato

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