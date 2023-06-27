Фирмино продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Легенда “Ливерпуля” Роберто Фирмино в следующем сезоне будет выступать за саудовский клуб “Аль-Ахли”.

31-летний Фирмино покинул “Ливерпуль” летом в качестве свободного агента. Претендентом на бразильского форварда был мадридский “Реал”, но Фирмино в итоге предпочел вариант с “Аль-Ахли”, пишет FootMercato.

“Аль-Ахли” стал одним из четырех клубов Про-Лиги Саудовской Аравии, который был национализирован Суверенным фондом Саудовской Аравии. Помимо Фирмино, “Аль-Ахли” близок к приглашению вратаря “Челси” Эдуара Менди.

Ранее в чемпионат Саудовской Аравии уже отправились Карим Бензема, Н’Голо Канте, Рубен Невеш и Калиду Кулибали.