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Фирмино продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Бразилец будет играть в Аль-Ахли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда “Ливерпуля” Роберто Фирмино в следующем сезоне будет выступать за саудовский клуб “Аль-Ахли”.
31-летний Фирмино покинул “Ливерпуль” летом в качестве свободного агента. Претендентом на бразильского форварда был мадридский “Реал”, но Фирмино в итоге предпочел вариант с “Аль-Ахли”, пишет FootMercato.
“Аль-Ахли” стал одним из четырех клубов Про-Лиги Саудовской Аравии, который был национализирован Суверенным фондом Саудовской Аравии. Помимо Фирмино, “Аль-Ахли” близок к приглашению вратаря “Челси” Эдуара Менди.
Ранее в чемпионат Саудовской Аравии уже отправились Карим Бензема, Н’Голо Канте, Рубен Невеш и Калиду Кулибали.
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