Ливерпуль сегодня объявит о подписании вингера Лейпцига, - Фабрицио Романо

"Ливерпуль" завершил трансфер полузащитника "Лейпцига" Доминика Собослаи. Об этом сообщает Фабрацио Романо.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Конкретно таковая клаусула была прописана в договоре Собослаи. Венгерский хавбек подписал с мерсисайдцами контракт на пять лет.

Как известно, игрок уже прошел медосмотр, и сегодня "Ливерпуль" официально объявит о его подписании.

В составе "Лейпцига" ¦Собослаи провел два года. На его счету 20 голов и 22 ассиста в 91 матче за "красных быков".