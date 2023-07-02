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Ливерпуль сегодня объявит о подписании вингера Лейпцига, - Фабрицио Романо
Игрок подписал контракт на 5 лет
Фото: RB Leipzig English, Twitter
"Ливерпуль" завершил трансфер полузащитника "Лейпцига" Доминика Собослаи. Об этом сообщает Фабрацио Романо.
Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Конкретно таковая клаусула была прописана в договоре Собослаи. Венгерский хавбек подписал с мерсисайдцами контракт на пять лет.
Как известно, игрок уже прошел медосмотр, и сегодня "Ливерпуль" официально объявит о его подписании.
В составе "Лейпцига" ¦Собослаи провел два года. На его счету 20 голов и 22 ассиста в 91 матче за "красных быков".
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