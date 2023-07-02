  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль сегодня объявит о подписании вингера Лейпцига, - Фабрицио Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль сегодня объявит о подписании вингера Лейпцига, - Фабрицио Романо

Англия
(1 голосов)

Игрок подписал контракт на 5 лет

Ливерпуль сегодня объявит о подписании вингера Лейпцига, - Фабрицио Романо

Фото: RB Leipzig English, Twitter

Новина українською

"Ливерпуль" завершил трансфер полузащитника "Лейпцига" Доминика Собослаи. Об этом сообщает Фабрацио Романо.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Конкретно таковая клаусула была прописана в договоре Собослаи. Венгерский хавбек подписал с мерсисайдцами контракт на пять лет.

Как известно, игрок уже прошел медосмотр, и сегодня "Ливерпуль" официально объявит о его подписании.

В составе "Лейпцига" ¦Собослаи провел два года. На его счету 20 голов и 22 ассиста в 91 матче за "красных быков".

По теме
yellow-arrow
Арсенал стал ближе к покупке защитника Аякса. Соглашение может быть заключено на следующей неделе
yellow-arrow
Англия U-21 - Португалия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2024 
yellow-arrow
Хавертц - самый высокооплачиваемый игрок Арсенала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Фабрицио Романо Доминик Собослаи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде