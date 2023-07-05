Арсенал достиг согласия с Аяксом по Тимберу - Фабрицио Романо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что лондонский "Арсенал" договорился с "Аяксом" о трансфере Юриенна Тимбера.

По информации итальянского журналиста, сегодня клубы провели прямой телефонный разговор, в течение которого достигли договоренности. "Канониры" заплатят за 22-летнего защитника 40 млн евро. Также 5 млн предусмотрены нидерландскому клубу в качестве бонусов.

Отмечается, что Тимбер подпишет контракт с вице-чемпионом Англии до июня 2028 года. Игроку очень нравится "Арсенал" и его нынешний проект.

В прошлой кампании защитник отыграл 47 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 2 результативных передачи.