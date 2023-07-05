Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал достиг согласия с Аяксом по Тимберу - Фабрицио Романо
Известны сумма трансфера и продолжительность контракта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что лондонский "Арсенал" договорился с "Аяксом" о трансфере Юриенна Тимбера.
По информации итальянского журналиста, сегодня клубы провели прямой телефонный разговор, в течение которого достигли договоренности. "Канониры" заплатят за 22-летнего защитника 40 млн евро. Также 5 млн предусмотрены нидерландскому клубу в качестве бонусов.
Отмечается, что Тимбер подпишет контракт с вице-чемпионом Англии до июня 2028 года. Игроку очень нравится "Арсенал" и его нынешний проект.
В прошлой кампании защитник отыграл 47 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 2 результативных передачи.
Популярное сейчас
- Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине
- В Бразилии подтвердили назначение Анчелотти главным тренером сборной
- Ротаня оставили на Олимпиаду, арест соратника Павелко, Зарю возглавил серб. Главные новости за 4 июля
- Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО