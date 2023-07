200 млн на Райса, Хавертца и Тимбера. Арсенал вновь готов бросить вызов Ман Сити

За исключением Александра Зинченко, никто не видел “Арсенал” конкурентом “Манчестер Сити” перед стартом прошлого сезона, более того – не все эксперты давали “канонирам” место в топ-4. В итоге “Арсенал” провел 248 дней на первой позиции, но все же остался без титула.

“Арсенал” не выдержал противостояния с “Манчестер Сити”. В конце сезона сыграли факторы усталости (никто так редко не менял стартовый состав как Артета), психологической неустойчивости, отсутствия опыта, в конечном итоге “Манчестер Сити” выиграл 12 матчей АПЛ подряд в весенних месяцах.

“Арсенал” провел свой лучший сезон за 19 лет, но он закончился разочарованием. Что делать дальше? Забыть о том, что команда заняла второе место и вернутся к своему поэтапному плану развитию или постараться закрепиться на новых, неожиданно высоких для него позициях? Хватит ли у футболистов, тренеров и персонала “Арсенала” эмоциональных, физических и психологических усилий для еще одного рывка? “Ливерпуль” в сезоне 2018/19 набрал 97 очков, но все равно уступил титул “Манчестер Сити”. Однако в следующем сезоне команда Юргена Клоппа набрала уже 99 пункта и впервые за 30 лет стала чемпионом. “Арсенал” может вдохновляться примером “Ливерпуля”.

“Арсенал” не может бросить новый вызов “Манчестер Сити”, оставаясь такой же командой, как в прошлом сезоне. Казалось, что эта была конкурентная борьба, но если присмотреться к более неочевидным показателям, таким как разница мячей, ожидаемые голы, ожидаемые очки, то можно увидеть, что “Арсенал” на самом деле был ближе к таким командам как “Ньюкасл”, “Брайтон” или “Ливерпуль”, а не к “Манчестер Сити”.

Именно поэтому в конце мая Микель Артета говорил, что “Арсеналу” нужно идеально провести работу на трансферном рынке, чтобы сделать шаг вперед. Клуб поддержал испанского тренера. “Арсенал” обновил свой трансферный рекорд, согласившись заплатить 100 млн фунтов за Деклана Райса, столько же вместе будут стоить Кай Хавертц и Юрриен Тимбер.

Трансфер Райса выделяется среди всех остальных. В первую очередь из-за того, что здесь “Арсеналу” удалось выиграть борьбу у “Манчестер Сити”, который отправлял конкретные финансовые предложения “Вест Хэму”. И во-вторых, из-за того, что сам Райс хотел больше в “Арсенал”, а не в “Сити”.

Мотивы 24-летнего Райса понять можно. Он остается в Лондоне, в “Арсенале” он будет одним из системообразующих игроков, и он может стать новым героем и кумиром фанов “Арсенала”, если команда все же сможет взять титул.

“Арсеналу” нужен был Райс. Иногда казалось, что полузащите “канониров” не хватает атлетичности и простого качества, чтобы останавливать атаки соперников. А Райс в прошлом сезоне был лидером Премьер-лиги по отборам и перехватам, ни одного футболиста не обходили на дриблинге реже, чем капитана “Вест Хэма”, он был в пятерке лучших по таким показателям как выигранные дуэли, количество передач, количество точных обостряющих передач, количество проходов с мячом. Помимо всего прочего, Райс способен проводить большое количество матчей без замен.

“Арсенал” платит очень больше деньги за Райса, но он получает одного из лучших в Европе футболистов по разрушению атак, способного быстро переключить оборонительную фазу игры на атакующую. Райс может сыграть как “шестерку”, так и “восьмерку”, а его гол “Генту” в Лиге конференций демонстрирует его вдохновение такими фигурами как Яя Туре.

