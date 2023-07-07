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Официально: Арсенал продлил контракт с основным центральным защитником
Футболист также возьмет новый номер
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" объявил о продлении контракта с Вильямом Салиба. 22-летний француз подписал соглашение до лета 2027-го.
Об этом стало известно от инсайдеров, сам клуб не объявляет продолжительность новой сделки. Официальная формулировка – "игрок подписал долгосрочный контракт".
Отмечается, что защитник сменит номер. Теперь он будет выступать под 2-м номером.
Салиба сыграл ключевую роль в предыдущем сезоне "Арсенала". При этом он выбыл в середине марта и до сих пор лечится после травмы спины.
В минувшем сезоне Салиба сыграл 33 поединка, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 65 миллионов евро.
???? “I think we can achieve everything. We have the coach, we have the character, we have the players and every year the team gets stronger.”— Arsenal (@Arsenal) July 7, 2023
???? Wilo talks through his decision to sign a new contract and his ambitions with us ????
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