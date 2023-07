Официально: Арсенал продлил контракт с основным центральным защитником

"Арсенал" объявил о продлении контракта с Вильямом Салиба. 22-летний француз подписал соглашение до лета 2027-го.

Об этом стало известно от инсайдеров, сам клуб не объявляет продолжительность новой сделки. Официальная формулировка – "игрок подписал долгосрочный контракт".

Отмечается, что защитник сменит номер. Теперь он будет выступать под 2-м номером.

Салиба сыграл ключевую роль в предыдущем сезоне "Арсенала". При этом он выбыл в середине марта и до сих пор лечится после травмы спины.

В минувшем сезоне Салиба сыграл 33 поединка, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 65 миллионов евро.

???? “I think we can achieve everything. We have the coach, we have the character, we have the players and every year the team gets stronger.”



???? Wilo talks through his decision to sign a new contract and his ambitions with us ????