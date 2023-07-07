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Официально: Арсенал продлил контракт с основным центральным защитником

Англия
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Футболист также возьмет новый номер

Официально: Арсенал продлил контракт с основным центральным защитником

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

"Арсенал" объявил о продлении контракта с Вильямом Салиба. 22-летний француз подписал соглашение до лета 2027-го.

Об этом стало известно от инсайдеров, сам клуб не объявляет продолжительность новой сделки. Официальная формулировка – "игрок подписал долгосрочный контракт".

Отмечается, что защитник сменит номер. Теперь он будет выступать под 2-м номером.

Салиба сыграл ключевую роль в предыдущем сезоне "Арсенала". При этом он выбыл в середине марта и до сих пор лечится после травмы спины.

В минувшем сезоне Салиба сыграл 33 поединка, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 65 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вильям Салиба
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Источник:
arsenal.com

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