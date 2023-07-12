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Тоттенхэм определился с потенциальной заменой Хейбьергу

Англия
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"Шпор" заинтересовал одноклубник Мудрика

Тоттенхэм определился с потенциальной заменой Хейбьергу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английское издание The Telegraph сообщает, что лондонский "Тоттенхэм" определился с заменой для Пьера-Эмиля Хейбьерга.

К игроку активно проявляют интерес мадридский "Атлетико" и команды немецкой Бундеслиги.

Как сообщает источник, в случае ухода из клуба хавбека сборной Дании "шпоры" подпишут полузащитника "Челси" Конора Галлахера. Трансфер англичанина оценивается в 50 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ 23-летний Конор провел 35 матчей, забил 3 гола и оформил 1 ассист.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг Конор Галлахер
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Источник:
The Telegraph

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