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Аль-Ахли работает над трансфером Мареза
Рияду предлагают 20 млн евро в год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что "Аль-Ахли" хочет подписать вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза.
Саудовский клуб уже работает над трансфером 32-летнего игрока. "Аль-Ахли" предложил Рияду 20 млн евро в год. Соглашение должно быть рассчитано до конца сезона 2025/26.
Текущий контракт Мареза с "Сити" действует до 2025 года.
В прошлом сезоне алжирец отыграл 47 поединков, забил 15 голов и оформил 13 результативных передач.
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Источник:Nicolo Schira
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