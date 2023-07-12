Аль-Ахли работает над трансфером Мареза

Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что "Аль-Ахли" хочет подписать вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

Саудовский клуб уже работает над трансфером 32-летнего игрока. "Аль-Ахли" предложил Рияду 20 млн евро в год. Соглашение должно быть рассчитано до конца сезона 2025/26.

Текущий контракт Мареза с "Сити" действует до 2025 года.

В прошлом сезоне алжирец отыграл 47 поединков, забил 15 голов и оформил 13 результативных передач.