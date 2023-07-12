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Аль-Ахли работает над трансфером Мареза

Англия
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Рияду предлагают 20 млн евро в год

Аль-Ахли работает над трансфером Мареза

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что "Аль-Ахли" хочет подписать вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

Саудовский клуб уже работает над трансфером 32-летнего игрока. "Аль-Ахли" предложил Рияду 20 млн евро в год. Соглашение должно быть рассчитано до конца сезона 2025/26.

Текущий контракт Мареза с "Сити" действует до 2025 года.

В прошлом сезоне алжирец отыграл 47 поединков, забил 15 голов и оформил 13 результативных передач.

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В статье: Аль-Ахли (ОАЭ) Манчестер Сити Рияд Марез
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Источник:
Nicolo Schira

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