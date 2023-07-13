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Мать-алкоголичка, сигареты в 7 лет, торговля наркотиками – в 8. Экс-лидер Тоттенхэма заявил, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств
Почему в последние сезоны он исчез с радаров?
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Бывший полузащитник сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма", а сегодня игрок "Эвертона" Деле Алли пришел на подкаст The Overlap к Гари Невиллу. Он рассказал о своих проблемах с ментальным здоровьем.
"В шесть лет я был жертвой домогательств со стороны друга матери. А потом меня отправили в Африку учиться дисциплине, потом отправили обратно. В семь лет я начал курить, а в восемь начал продавать наркотики. Один взрослый сказал мне, что они не будут останавливать ребенка на велосипеде, поэтому я катался с футбольным мячом, а под ним у меня были наркотики".
"В 11 лет меня повесил на мосту парень из соседнего квартала. Мужчина. К 12 годам меня усыновили, но это была замечательная семья".
В августе 2022 года Алли на правах аренды перешел в "Бешикташ". В марте он получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона. Деле признался, что злоупотреблял алкоголем и снотворными, но семье он об этом не говорил и пытался справиться самостоятельно.
"Когда я вернулся из Турции, я узнал, что мне нужна операция. Я не был в порядке психологически, я решил поехать в реабилитационный центр для лечения психических заболеваний, зависимостей и травм. Нельзя заставить пойти в реабилитационный центр – это не поможет. Я почувствовал, что время для этого пришло, и сам поехал туда".
В американском рехабе он провел 6 месяцев. В интервью Алли также рассказал о том, что у его матери была алкогольная зависимость.
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