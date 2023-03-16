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Деле Алли не сыграет за Бешикташ до конца сезона. Качество выступлений не нравится главному тренеру

Турция
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Карьера летит по наклонной

Деле Алли не сыграет за Бешикташ до конца сезона. Качество выступлений не нравится главному тренеру

Фото: twitter.com/Besiktas

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Хавбек "Бешикташа" Делле Алли не сыграет до конца сезона, так как менеджер Шенол Гюнеш больше не рассчитывает на него, сообщает Takvim.com. Два последних матча англичанин находился в запасе стамбульской команды.

Скорее всего Алли придется вернуться в "Эвертон" в конце сезона. Он выступает за "Бешикташ" на правах аренды из стана "ирисок".

В этом сезоне Алли провел за "Бешикташ" 17 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает уже 26-летнего полузащитника в 11 миллионов евро.

Напомним, что в 2016 и 2017-х годах Алли был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии PFA.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Шенол Гюнеш Деле Алли
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Источник:
takvim.com

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