Деле Алли не сыграет за Бешикташ до конца сезона. Качество выступлений не нравится главному тренеру

Хавбек "Бешикташа" Делле Алли не сыграет до конца сезона, так как менеджер Шенол Гюнеш больше не рассчитывает на него, сообщает Takvim.com. Два последних матча англичанин находился в запасе стамбульской команды.

Скорее всего Алли придется вернуться в "Эвертон" в конце сезона. Он выступает за "Бешикташ" на правах аренды из стана "ирисок".

В этом сезоне Алли провел за "Бешикташ" 17 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает уже 26-летнего полузащитника в 11 миллионов евро.

Напомним, что в 2016 и 2017-х годах Алли был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии PFA.