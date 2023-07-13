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Алли думал о завершении карьеры в 24 года: Больно что мысль об этом появилась в таком возрасте

Англия
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Карьера идет по наклонной

Алли думал о завершении карьеры в 24 года: Больно что мысль об этом появилась в таком возрасте

Фото: twitter.com/Besiktas

Новина українською

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и лучший молодой игрок АПЛ сезона-15/16 заявил, что думал о завершении карьеры. Это было, когда его тренером был Жозе Моуриньо.

– Когда ты впервые почувствовал, что что-то идет не так? Я вспоминаю 2015-й, 2016-й годы: ты был лучшим английским талантом за долгое время. Когда ты почувствовал, что все плохо?

– Сложно выделить один конкретный момент. Наверное, грустнее всего было, когда тренером был Моуринью. Кажется, мне было 24.

Помню: однажды утром я проснулся, нужно было идти на тренировку – это было в момент, когда он перестал выпускать меня. И я был в плохом состоянии.

Помню, как я просто смотрел в зеркало... Понимаю, звучит драматично, но я буквально смотрел в зеркало и думал: "Могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года? Перестать делать то, что я люблю?" Мне было больно просто от того, что в 24 года у меня появилась такая мысль, что я захотел завершить карьеру. Было очень больно. Это еще одна вещь, которую пришлось тащить на себе.

– Это было довольно давно, три-четыре года назад. Ты рассказал о снотворном, но в тот момент ты пил?

– В тот период я очень много тусовался, было очень много вечеринок. Реальность, о которой рассказывают таблоиды, – это не реальность. Они называли меня "тусовщиком" и так далее даже до того, как я это сделал. Думаю, люди воспринимали меня совсем не так, как я тогда жил. А потом дошло до того, что это произошло, и я оказался в плохом положении, – сказал Алли.

Сейчас Деле Алли выступает за "Эвертон". Прошлый сезон полузащитник провел в аренде за турецкий "Бешикташ". Алли сыграл в 17-ти матчах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего англичанина в 8 миллионов евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Деле Алли
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