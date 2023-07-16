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Ман Сити готов отпустить Бернарду Силву, однако не в аренду
"Барса" претендует на португальца
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанское издание Marca сообщает, что "Манчестер Сити" не будет отдавать Бернарду Силву в аренду с правом выкупа.
"Горожане" готовы отпустить португальского вингера, если игрок изъявит свое желание. Однако даже в таком случае английский клуб рассмотрит только предложения с полным трансфером Силвы.
Каталонская "Барселона" претендует на Бернарду, но "блауграна" не может удовлетворить запрос "Сити" в размере 80 млн евро.
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Источник:Marca
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