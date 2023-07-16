Ман Сити готов отпустить Бернарду Силву, однако не в аренду

Испанское издание Marca сообщает, что "Манчестер Сити" не будет отдавать Бернарду Силву в аренду с правом выкупа.

"Горожане" готовы отпустить португальского вингера, если игрок изъявит свое желание. Однако даже в таком случае английский клуб рассмотрит только предложения с полным трансфером Силвы.

Каталонская "Барселона" претендует на Бернарду, но "блауграна" не может удовлетворить запрос "Сити" в размере 80 млн евро.