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Ман Сити готов отпустить Бернарду Силву, однако не в аренду

Англия
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"Барса" претендует на португальца

Ман Сити готов отпустить Бернарду Силву, однако не в аренду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что "Манчестер Сити" не будет отдавать Бернарду Силву в аренду с правом выкупа.

"Горожане" готовы отпустить португальского вингера, если игрок изъявит свое желание. Однако даже в таком случае английский клуб рассмотрит только предложения с полным трансфером Силвы.

Каталонская "Барселона" претендует на Бернарду, но "блауграна" не может удовлетворить запрос "Сити" в размере 80 млн евро.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Marca

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