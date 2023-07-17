Бывший лидер Шахтера и Челси откинул предложения из Саудовской Аравии – известно, где он продолжит карьеру

Экс-игрок сборной Бразилии, донецкого "Шахтера" и лондонского "Челси" Виллиан решил продолжить сотрудничество с "Фулхэмом". Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение между сторонами уже достигнуто.

Ожидается, что новый контракт будет подписан сегодня, 17 июля, после прохождения бразильцем медицинских тестов. Несмотря на предложения от "Ноттингем Форест" и клубов из Саудовской Аравии, Виллиан решил остаться в Лондоне.

Ранее вингер защищал цвета "Коринтианса", "Шахтера", "Челси" и "Арсенала". С "горняками" бразилец выиграл 4 комплекта золотых медалей чемпионата Украины, по три раза Кубок и Суперкубок страны. Также Виллиан завоевал с "Шахтером" Кубок УЕФА.

В "Фулхэме" футболист провел весь предыдущий сезон, сыграл 30 матчей в Кубке Англии и АПЛ, забил 5 голов и отдал столько же ассистов.