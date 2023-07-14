Экс-звезда Шахтера близок к переходу в Ноттингем Форест

Бразильский вингер Виллиан находится в поле зрения "Ноттингем Форест", сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Согласно его данным, "лесники" уже предложили контракт экс-игроку "Шахтера". В то же время, бразильца хочет вернуть "Фулхэм", с которым у него в июне закончился контракт. Сейчас он является свободным агентом.

Однако, по информации журналиста Низаара Кинсела, он вчера прошел медосмотр для перехода в "Ноттингем Форест".

34-летний игрок также интересен клубам из Ближнего Востока. Представители Саудовской Аравии поддерживают связь с окружением Виллиана.

В сезоне-2022/2023 Виллиан провел за "дачников" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.

Напомним Виллиан играл за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2012 годы. Также он известен по выступлениям за "Челси" и "Арсенал".