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Экс-звезда Шахтера близок к переходу в Ноттингем Форест
Сейчас он - свободный агент
Бразильский вингер Виллиан находится в поле зрения "Ноттингем Форест", сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Согласно его данным, "лесники" уже предложили контракт экс-игроку "Шахтера". В то же время, бразильца хочет вернуть "Фулхэм", с которым у него в июне закончился контракт. Сейчас он является свободным агентом.
Однако, по информации журналиста Низаара Кинсела, он вчера прошел медосмотр для перехода в "Ноттингем Форест".
34-летний игрок также интересен клубам из Ближнего Востока. Представители Саудовской Аравии поддерживают связь с окружением Виллиана.
В сезоне-2022/2023 Виллиан провел за "дачников" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
Напомним Виллиан играл за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2012 годы. Также он известен по выступлениям за "Челси" и "Арсенал".
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