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Экс-звезда Шахтера близок к переходу в Ноттингем Форест

Премьер-лига
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(1 голосов)

Сейчас он - свободный агент

Экс-звезда Шахтера близок к переходу в Ноттингем Форест

Новина українською

Бразильский вингер Виллиан находится в поле зрения "Ноттингем Форест", сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Согласно его данным, "лесники" уже предложили контракт экс-игроку "Шахтера". В то же время, бразильца хочет вернуть "Фулхэм", с которым у него в июне закончился контракт. Сейчас он является свободным агентом.

Однако, по информации журналиста Низаара Кинсела, он вчера прошел медосмотр для перехода в "Ноттингем Форест".

34-летний игрок также интересен клубам из Ближнего Востока. Представители Саудовской Аравии поддерживают связь с окружением Виллиана.

В сезоне-2022/2023 Виллиан провел за "дачников" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.

Напомним Виллиан играл за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2012 годы. Также он известен по выступлениям за "Челси" и "Арсенал".

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В статье: Виллиан Ноттингем Форест Фулхэм (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
14.07.2023 в 11:23
не подумал бы, что Виллиан окажется таким профессионалом, в 34 играть на высшем уровне
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