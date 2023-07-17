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ПСЖ предложил Сити обменять Бернарду на Верратти и Доннарумму

Англия
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Впечатляющая сделка

ПСЖ предложил Сити обменять Бернарду на Верратти и Доннарумму

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш предложил снизить стоимость потенциального трансфера Бернарду Силвы с помощью Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы. Менеджер французской команды начал предварительные контакты с Тхики Бегиристайном из "Сити" несколько недель назад.

У португальца контракт до 2025 года, и Пеп Гвардиола высоко ценит его. При этом оба предложенных игрока отвечают потребностям "Сити". Верратти мог бы заменить Илкай Гюндогана, контракт которого подходит к концу, и его ценит Гвардиола. Доннарумма, в свою очередь, мог бы составить конкуренцию Эдерсону, который не всегда показывает безупречную игру.

Стоит отметить, что Манчестер Сити категорически отказался от этого предложения. Тем не менее, переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Бернарду провел за "Сити" 55 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 80 миллионов евро.

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В статье: Марко Верратти Бернарду Силва Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
footmercato.net

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Комментарии (1)
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Fancules (Дрогобич)
17.07.2023 в 19:51
Заголовок - жах
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