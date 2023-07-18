Маркус Рашфорд продлил контракт с Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Маркусом Рашфордом до лета 2028-го. Маркус проводит уже 7 год в основе "красных дьяволов".

"Как фанат United всю свою жизнь, я знаю ответственность, которая приходит с представлением этого значка, и чувствую взлеты и падения так же, как и все. Я могу заверить вас, что отдам все, чтобы помочь команде достичь того уровня, на который мы способны, и я чувствую ту же решимость вокруг раздевалки. Я очень рад будущему под руководством этого менеджера (Тен Хага)", – сказал Маркус.

В минувшем сезоне Рафшорд провел за "МЮ" 56 матчей, забил 30 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего англичанина в 80 миллионов евро.