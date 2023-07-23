Зинченко не сыграет больше 5 мин в матче Game4Ukraine. Благотворительную акцию поддержали Эдегор и Хавертц

5-го августа состоится благотворительный матч Game4Ukraine. Вырученные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

В поединке примут участие две команды, капитанами которых будут Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

Однако сообщается, что левый защитник лондонского "Арсенала" не сыграет больше 5 минут в этом благотворительном матче. Это связано с тем, что на следующий день после этой игры (то есть 6-го августа) на команду Микеля Артеты ожидает поединок за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Сейчас 26-летний украинец продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы, которую он получил в конце прошлого сезона. Александр очень хочет сыграть в благотворительном матче Game4Ukraine, однако понимает ситуацию и уважает свои обязательства перед "канонирами".

Примечательно, что к акции в поддержку Game4Ukraine присоединились хавбеки лондонцев, а именно Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Мохамед Эль-Ненни. Норвежец, немец и египтянин записали обращение в формате Stories на своих страницах в Instagram. Футболисты рассказали о месте, дате и времени проведения матча.