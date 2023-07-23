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Here we go! Сен-Максимен присоединился к Аль-Ахли

Англия
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В компанию Фирмино, Менди и Мареза

Here we go! Сен-Максимен присоединился к Аль-Ахли

Фото: iNews

Новина українською

"Аль-Ахли" подписали вингера "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена, об этом сообщает Фабрицио Романо. Команды достигли устной договоренности, а игрок уже прошел часть медосмотра.

Сумма трансфера составит около 30 млн евро, а контракт будет подписан до 2026 года в ближайшее время. 26-летний игрок присоединится к компании Фирмино, Менди и Мареза в новом клубе.

Аллан перешел в стан "сорок" в 2019 году за 18 млн евро. За время пребывания в "Ньюкасле" вингер сыграл 111 матчей, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.

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В статье: Аль-Ахли (ОАЭ) Аллан Сан-Максимен
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